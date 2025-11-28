Минскую улицу торжественно открыли в столице Мьянмы

Лукашенко: в Беларуси есть всё необходимое, чтобы технологически Мьянма поднялась ещё на одну ступень выше.

Беларусь и Мьянма договорились о расширении торговли, утвердили дорожную карту до 2028 года и отменили визы. Особое внимание – экономике, агросектору, фармацевтике, науке и культуре. Александр Лукашенко заявил, что Беларусь готова создавать совместные предприятия и строить стратегическое партнерство, руководствуясь исключительно национальными интересами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об обоюдном интересе говорит и тот факт, что статус представительства Мьянмы в Минске повысят до уровня посольства. А в самой молодой столице Азии появилась улица в честь нашей столицы. Ее сегодня торжественно открыла белорусская делегация.

Беларусь и Мьянма подписали соглашение о взаимной отмене виз.

Надежда Лазаревич, председатель концерна «Беллегпромм»:

Открытие Минской улицы еще раз доказывает, что взаимоотношения между столицами двух стран тоже будут развиваться. Уверена, что будет развитие и между студентами, между детьми. Мы уже в этом году летом приняли в «Зубренке» около 30 деток из Мьянмы, которые отдыхали в наших лагерях. Думаю, что это только начало.

Протяженность улицы – 3 километра, там есть парковая зона и торговый центр. Но еще все впереди, как и в наших отношениях.