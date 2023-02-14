Лукашенко: «В болото предприятие загнали, денег нет». МАЗ попросил финансовую поддержку – что ответил Президент?
Новости Беларуси. Президент 14 февраля провел расширенное совещание с руководством Совмина. Александр Лукашенко раскритиковал правительство за плохую проработку ряда важных решений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Беларусь – маяк социальной модели, поэтому государство постоянно оплачивает промахи директората предприятий. Вот и сегодня весь пул промышленной вертикали пришел с челобитной. Нужна помощь МАЗу.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В болото предприятие загнали, денег нет, функционировать без помощи не может, пришли в бюджет. Ну примерно так получается, да? При этом пишете мне: кредиторские задолженности равны дебиторским. То есть, если бы он продавал товар за деньги, сегодня бы практически не было вопросов. Я неправильно дебиторские-кредиторские сформулировал? То есть вы отдали товар, не получили за него деньги, то есть кому-то автомобили загнали, деньги не получили за него. Образовалась дебиторская задолженность. Ты хочешь под 50 % долгов его, чтобы мы отсрочили. Какая это сумма, какое время? Жизнь в нюансах.
Александр Рогожник, министр промышленности Беларуси:
На сегодня это 450 миллионов рублей.
Александр Лукашенко:
150 миллионов долларов. Они в бюджете не нужны, так, Селиверстов?
Юрий Селиверстов, министр финансов:
Нужны, товарищ Президент.
Александр Лукашенко:
Нам нужны эти деньги, пенсионерам помочь, учителям, врачам и прочим.
Александр Рогожник:
Уважаемый Александр Григорьевич, дело в том, что это решение назрело и уже поддерживается не только Минпромом, но этот вопрос проработан с Министерством финансов и с Комитетом госконтроля.
Александр Лукашенко:
Ну решайте, чего ко мне пришли?
Александр Рогожник:
К сожалению, без вашей поддержки мы не можем.
Александр Лукашенко:
Да не поддержки, надо подпись Президента, чтобы я вам подарил на 10 или сколько лет! Вы не назвали еще время, чтобы я вам подарил эти деньги. Я же не Дед Мороз. Сколько директор работает?
Петр Пархомчик, заместитель премьер-министра Беларуси:
Три года.
Александр Лукашенко:
Три года. Что сделано за три года в плюс?
Петр Пархомчик:
Выполнили все доведенные показатели по этому году.
Александр Лукашенко:
Какие? Кредиторка, дебиторка увеличилась. То, что вы наштамповали машин и в долги это загнали? Кому это надо?
Петр Пархомчик:
Увеличили производство машин на 700 штук по этому году. Рентабельность на период 2022 года была в пределах близких к нулю.
Александр Рогожник:
Сегодня создалась уникальная ситуация. Сегодня в условиях введенных ограничений на поставку техники на рынок Российской Федерации, увеличения утилизационного сбора и других мер ограничительных у нас уникальный шанс, мы уже с Россией сумели договориться, уже никто между собой не выясняет отношения. С КАМАЗом договорились, они унифицировали все узлы, то есть КАМАЗ делает для МАЗа, МАЗ для КАМАЗа. Перестали драться, сегодня имеем доступ на рынок Российской Федерации. Если это предложение будет поддержано, согласно нашему бизнес-плану…
Александр Лукашенко:
Александр Николаевич, поэтому я вас сюда и притащил, что у вас уникальная возможность работать, а вы пришли за деньгами ко мне!
В Беларуси власть в руках государства, а не капитала. Виновных накажут, слабым подставят плечо,
МАЗу помогут. Это 20 тысяч рабочих мест. В другой стране было бы не так, но у нас – Беларусь. Поэтому по-человечески, потому что у руля Александр Лукашенко.