Лукашенко: «В болото предприятие загнали, денег нет». МАЗ попросил финансовую поддержку – что ответил Президент?

Новости Беларуси. Президент 14 февраля провел расширенное совещание с руководством Совмина. Александр Лукашенко раскритиковал правительство за плохую проработку ряда важных решений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Беларусь – маяк социальной модели, поэтому государство постоянно оплачивает промахи директората предприятий. Вот и сегодня весь пул промышленной вертикали пришел с челобитной. Нужна помощь МАЗу.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В болото предприятие загнали, денег нет, функционировать без помощи не может, пришли в бюджет. Ну примерно так получается, да? При этом пишете мне: кредиторские задолженности равны дебиторским. То есть, если бы он продавал товар за деньги, сегодня бы практически не было вопросов. Я неправильно дебиторские-кредиторские сформулировал? То есть вы отдали товар, не получили за него деньги, то есть кому-то автомобили загнали, деньги не получили за него. Образовалась дебиторская задолженность. Ты хочешь под 50 % долгов его, чтобы мы отсрочили. Какая это сумма, какое время? Жизнь в нюансах. Александр Рогожник, министр промышленности Беларуси:

На сегодня это 450 миллионов рублей. Александр Лукашенко:

150 миллионов долларов. Они в бюджете не нужны, так, Селиверстов? Юрий Селиверстов, министр финансов:

Нужны, товарищ Президент. Александр Лукашенко:

Нам нужны эти деньги, пенсионерам помочь, учителям, врачам и прочим.

Александр Рогожник:

Уважаемый Александр Григорьевич, дело в том, что это решение назрело и уже поддерживается не только Минпромом, но этот вопрос проработан с Министерством финансов и с Комитетом госконтроля. Александр Лукашенко:

Ну решайте, чего ко мне пришли? Александр Рогожник:

К сожалению, без вашей поддержки мы не можем. Александр Лукашенко:

Да не поддержки, надо подпись Президента, чтобы я вам подарил на 10 или сколько лет! Вы не назвали еще время, чтобы я вам подарил эти деньги. Я же не Дед Мороз. Сколько директор работает?

Петр Пархомчик, заместитель премьер-министра Беларуси:

Три года. Александр Лукашенко:

Три года. Что сделано за три года в плюс? Петр Пархомчик:

Выполнили все доведенные показатели по этому году. Александр Лукашенко:

Какие? Кредиторка, дебиторка увеличилась. То, что вы наштамповали машин и в долги это загнали? Кому это надо? Петр Пархомчик:

Увеличили производство машин на 700 штук по этому году. Рентабельность на период 2022 года была в пределах близких к нулю.