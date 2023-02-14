Почти как настоящая. Как будет работать новая симуляционная аптека в БГМУ?

Новости Беларуси. От теории к практике. В столичном медицинском университете открыли первую в стране симуляционную аптеку. Это уникальный центр, не имеющий аналогов в Беларуси и странах СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подробнее в материале Арины Верховской.

На первый взгляд обычная аптека, но на деле – настоящий учебный полигон. Здесь можно отследить всю цепочку работы. Начиная от производства лекарственных препаратов, заканчивая общением с посетителями. Александр Фисюк свою формулу любви к профессии вывел еще в школе на уроке химии. Через год он войдет в аптеку как провизор. К процессу обучения парень подходит ответственно, а теоретические знания старается сразу же отработать на практике.

Александр Фисюк, студент 4-го курса фармацевтического факультета БГМУ:

Мы изготовлением лекарственных средств занимаемся и на практических занятиях, например, по аптечной технологии. Поэтому больше хотелось бы все-таки поработать с клиентами, осуществить фармацевтическое консультирование, отпуск лекарственных средств населению.

Арина Верховская, корреспондент:

От теории к практике. Помочь, грамотно проконсультировать и предложить нужный препарат – все эти навыки студенты-медики смогут отработать прямо в университете, не отрываясь от учебного процесса.

Симуляционный центр – по сути, настоящая аптека с витринами, сотнями лекарств, кассовыми аппаратами и даже посетителями. Каждый студент, будь то первокурсник или выпускник, здесь сможет отточить навыки на самом современном оборудовании.

Светлана Шевчук, начальник симуляционно-аттестационной аптеки:

Здесь студенты смогут отработать навык по изготовлению суппозиториев, порошков, каких-то жидких лекарственных форм, болтушки, мази, кремы и так далее.

Дарья Пенязь, студентка 2-го курса фармацевтического факультета БГМУ:

В данном комплексе содержится очень много мест, которые симулируют настоящую аптеку. Здесь есть торговый зал, также есть помещение для изготовления лекарственных средств, их хранения. Для меня самым интересным является торговый зал, так как здесь можно имитировать общение с пациентами и попробовать проконсультировать кого-нибудь, как я буду делать в дальнейшей работе.

Учебная аптека – это не только симуляционный центр для студентов, но и тренировочная площадка для дипломированных провизоров и фармацевтов. Повышение квалификации позволит снизить потери рабочего времени и освоить полный кейс современных методик общения с клиентами.

Сергей Рубникович, ректор Белорусского государственного медицинского университета:

Здесь будут обучаться не только студенты, но и сами провизоры, фармацевты, которые будут проходить курсы повышения квалификации, сдавать квалификационный экзамен. Поэтому в нашем университете на сегодня создана четкая система непрерывного медицинского фармацевтического образования, которая реализовывается от профориентационных моментов до организации последипломного образования.