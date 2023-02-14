«Договор посмотрел – в тюрьму». Лукашенко рассказал, почему бывший гендиректор «Белшины» находится в СИЗО

В Беларуси есть возможность работать. И государство готово подставить плечо – это аксиома. Пример – нынешний вице-премьер Петр Пархомчик. Будучи руководителем БелАЗа успешно производил и продавал карьерные самосвалы – продукт, что называется, штучный. Многое зависит от руководителя. «Белшина» по поручению Президента освоила выпуск уникальных шин для карьерных большегрузов. А теперь уже бывший директор просто начал распродавать, вернее, дарить штучную продукцию по бросовым ценам. Это непрофессионализм или преступление – разбирается следствие.

Александр Лукашенко: Знаете. Фамилию генерального директора знаете? Где он сейчас? В следственном изоляторе. Предприятие на весь Советский Союз работало, а не могли эту огромную шину создать, колесо это не могли создать. У меня в печенках это колесо сидело! И мы начали финансировать производство этого колеса. Сегодня только дай крупногабаритные эти шины, только дай – и цены на них начали подниматься. Что сделал этой «Белшины» генеральный директор? Он заключает договор с какими-то российскими… Я их жуликами называю, иначе не назовешь. Заключает договор, что он будет только им продавать эти шины на примерно на 16-20 % ниже себестоимости. Такой спрос на них сегодня, деньги бешеные платят предприятия горнодобывающие, прежде всего в России – вези не хочу. Он ниже себестоимости, не ниже рыночной цены, а ниже себестоимости, в убыток продает эти шины, так?

Петр Пархомчик:

От 7 до 14 %.

Александр Лукашенко:

И если ты по договору откажешься от продаж, как мы тебе скажем – ниже себестоимости, то ты будешь каждый год полмиллиона долларов платить неустойку. Какой директор может вообще в любой ситуации заключить такой договор? Какой? Это сразу: договор посмотрел – в тюрьму. А российские компании, эти жулики, которые у него купили ниже себестоимости, выше себестоимости почти на 60 % перепродают товар, то есть посредники. В то время, когда в России есть свой официальный дилер, представитель, торговый дом, через который можно продавать по любой цене шины, но в конце ты заберешь прибыль там, потому что это твой торговый дом. Он от этого отказывается именем революции и продает вот этим жуликам, которые перепродают его же этот товар на 60 % дороже себестоимости. Прибыль формируется там, так? Его предупреждает главный бухгалтер, заместитель директора по экономике, руководитель департамента маркетинга. И еще несколько человек. Первое – так делать нельзя, это убыток. Второе – это нарушение законодательства. Я сколько раз вас просил, уберите этих необоснованных хотя бы посредников. Тебе это поручили, вы продавали и кормили этих посредников. Вот работа генерального директора.

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