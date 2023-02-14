Как в Минобразовании оценили проведение репетиционного ЦЭ и какие минусы назвали школьники?

Новости Беларуси. Репетиционный централизованный экзамен прошел на отлично. Система образования готова обеспечить проведение справедливого и объективного испытания в новом формате. Профильное ведомство подвело итоги масштабной подготовки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Детально разобраны все недочеты. Их устранят. О результатах репетиции – в репортаже Глеба Прокофьева.

Столичная средняя школа № 10. Здесь сегодня 18 будущих выпускников. И все они уже испробовали новый формат вступительный кампании. Даниил Буйницкий планирует выучиться на программиста. Сдавать будет русский язык, математику и физику. Сейчас подготовка в самом разгаре. Немаловажным элементом стал репетиционный централизованный экзамен.

Даниил Буйницкий, ученик средней школы № 10 Минска:

Мне задания понравились. Они были на знание теории, на логическое мышление. Из минусов что хочется отметить – было 2-3 задания по темам, которые мы еще не успели пройти.

Юлия Шверин, ученица средней школы № 10 Минска:

Я сдавала предмет еще с несколькими своими одноклассниками. Обстановка была нормальная. Единственное не понравилось, что нас запустили в аудиторию за 40-50 минут до начала экзамена. Помимо Даниила и Юлии, новую форму сдачи вступительных экзаменов испытали на себе более 52 тысяч школьников. На базе 144 пунктов будущие абитуриенты сдавали тесты по различным предметам. Выбор большинства пал на математику. И лишь четыре 11-классника сдавали китайский язык. Среди них и Ирина Крихун.

Ирина Крихун, ученица средней школы № 10 Минска:

При подготовке к ЦЭ я буду больше смотреть на какие-то слова, на построение в предложениях, их именно употребление. Среди новшеств – в аудитории на централизованный экзамен допустят учителей-предметников. Они должны стать экспертами по формулировке заданий, но ни в коем случае не подсказчиками. Во время репетиции экзамена к ним было особое внимание.

Константин Козадаев, проректор по учебной работе и интернационализации образования Белорусского государственного университета:

То, что они предметники, в любом случае они не бесконтрольны. То есть просто так педагог не может подойти к испытуемому и начать ему помогать или мешать. Он будет сразу же отстранен старшими по аудитории либо другими проверяющими.

В ходе репетиции отработали все организационные моменты, в частности доставку учащихся в пункты проведения испытаний. Принято решение, что по окончании экзамена учащиеся смогут возвращаться домой самостоятельно. Нужна лишь расписка от родителей. Позаботятся и о питании. Перед экзаменом выпускникам предложат легкий завтрак: чай, булочку или печенье. А в пунктах проведения ЦЭ будет работать буфет.

В планах Минобразования – проводить репетиции централизованных экзаменов ежегодно. Формат проведения в сравнении с этим годом, скорее всего, не изменится. Подробности.