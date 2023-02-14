«Зачем вы забрали главную функцию?» Президент заинтересовался работой центров по обслуживанию бюджетных организаций

Новости Беларуси. Президент 14 февраля провел расширенное совещание с руководством Совмина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко раскритиковал правительство за плохую проработку ряда важных решений. Главе государства представили проекты документов по расширению функций центров по обслуживанию бюджетных организаций, финансированию государственных театров, присоединению низкоэффективных сельхозорганизаций к госпредприятиям, поддержке предприятия МАЗ. Каждая тема вызвала вопросы у Президента, на которые не всегда могли ответить чиновники. Евгений Пустовой о том, что требует более тщательного анализа.

Рядовых совещаний у Президента не бывает. Каждый вопрос – с разных ракурсов. И Администрации Президента дано поручение: любую тему обсуждать только с участием оппонентов. Не для того, чтобы уронить чей-то авторитет, а для достижения лучшего результата. Сегодняшнее совещание было таким же. Острых моментов насобиралось на четыре законодательные инициативы. Президент Беларуси раскритиковал правительство за плохую проработку ряда важных решений. В Красном зале Дворца Независимости (название по цвету штор) в общем успешные управленцы. Правительственная команда, с которой мы пережили локдаун, переживаем санкции. Создана обновленная Конституция, пишутся новые законы, которые учитывают все реалий времени. Но сегодня никто о заслугах не вспоминал. Не время почивать на лаврах. Вероятнее всего, именно реалии времени и требуют нетривиальных решений. А большая часть общества, в том числе управленцы, живут в привычной парадигме стабильности. Президент, что называется, достал из теплой ванной.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Отделить зерна от плевел Президент требует во всех законодательных инициативах, озвученных сегодня во Дворце Независимости. И это касается не только аграрных аутсайдеров, но даже и творческой нивы. В компактной Беларуси оптимизация – одна из важных задач государства. В этом же и кроется причина небольших зарплат. Зачатую платят за то, что специалист отсиживает время. А чтобы зарабатывать, надо работать. Когда речь идет об органах власти, в обществе всегда предвзятое отношение. Именно с райисполкомов занялись оптимизацией служб, занимающихся непрофильной деятельностью.

Юрий Селиверстов, министр финансов:

Организации, которые были созданы, уважаемый товарищ Президент, в 2020 году, по сути, это преобразование тех централизованных бухгалтерий, которые были с советских времен еще, с 80-х годов. Сегодня их 181, и обслуживают они более 9 тысяч организаций. Основные функции: бухгалтерский учет, закупки, а также хозяйственные. Централизованная бухгалтерия, снабженцы и хозгруппы. Их функции предлагают расширить. Хотя это не управленческое ноу-хау. Так было при Союзе. Сейчас эти центры вынесли за рамки штатного расписания райисполкомов, мол, так уменьшили, систематизировали штат чиновников. Но стало ли от этого лучше? Президент задает ряд неудобных вопросов.