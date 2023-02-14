Лукашенко о финансировании театров: сколько заработаете – столько из бюджета получите. Какие деньги вы ещё просите?

Евгений Пустовой, СТВ: Настоящий спектакль разыгрался с просьбой о материальной поддержке театров. Европа стала театром боевых действий и экономического противостояния. Не до жиру. А белорусские чиновники пекутся о Мельпомене. Сами творцы – еще те исполнители мятежных гастролей. В 100-летие Купаловского чуть было не загубили культурное достояние нации. Президент поддержал. Словом, делом. И первым посетил обновленную «Павлинку».

Тогда и договорились: сколько сами заработают, столько еще государство добавит. Чем не стимулирование творческой активности? Да и сам бомонд требовал капиталистических вольностей. Творите. Тем более здания театров реконструированы, а порой даже почти что построены за счет казны. Теперь аппетиты у театралов растут быстрее, чем репертуар. Теперь театралы хотят, чтобы из казны покрывали коммуналку, приобретение реквизита и даже покос травы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы договорились: сколько заработаете – столько из бюджета получите. Так? Что еще надо? Вы чего сегодня ко мне пришли? Какие вы деньги еще у меня просите? 50 % мы даем театрам дотаций! Тем театрам практически, которые в 2020 году выступили за уничтожение государства. Все ходили вокруг театра. Пришли, говорят: «Денег мало». Что вы предлагаете? В полном объеме за счет бюджетных средств госимущества театров, включая оплату труда служащих и рабочих, коммунальные услуги, техническое обслуживание зданий и сооружений, благоустройство территории… Деревья буду садить за вас, а вы будете ходить в БЧБ-флагами. Цель – стимулировать творческую активность театров, установить прямую зависимость зарплаты творческих работников от результатов их труда. Мы же платим им. Какая у них цель? Ну поставили «Павлинку». Люди валом пошли. Хорошо. С давних пор. А дальше что? У них что, стремление будет товар лучше сделать? Да не будет. Они же вышли на демонстрации, его подчиненные эти, театралы. Они же вышли, этого требовали. Ну так давайте мы им дадим это. Что заработали, то ваше.

Стимулировать огулом – это значит не доплатить пенсии, например, за которые в том числе и критиковали артисты мятежа. А про роскошь бывшего беглого дырэктара ходят легенды. Впрочем, привычка иждивенца жить за чужой счет осталась.