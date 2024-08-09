Лукашенко указал на недостатки в сельском хозяйстве! Детали визита Президента в Шклов

Прежде чем просить деньги для развития сельхозпроизводства, нужно подтянуть внутренние резервы, в первую очередь технологическую и исполнительскую дисциплину. Об этом 9 августа заявил Александр Лукашенко во время совещания в Шклове, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главным предложением этого совещания станет укрупнение и без того больших хозяйств Шкловского района. Читайте здесь. Оптимизация кадров, земли, инфраструктура и техника – общие. В итоге – создание специализированных мехзвеньев. Или еще пример. Там есть телята, а там свободные площади. Интегрированные структуры в Славгородском и Кировском районах дали результат, говорит губернатор.

Анатолий Исаченко, председатель Могилевского облисполкома:

Первое. То, что касается специалистов. Сегодня, если посчитать всех работающих и специалистов, это порядка 11 %. При объединении по штатному расписанию можно 47 специалистов переключить на другие виды работ. То есть уменьшить с 11 % до 9 %, при этом решая вопрос именно кадров на местах. Это тоже, на мой взгляд, важно и даст соответствующий эффект. Следующее направление – это перераспределение, загрузка техники. Здесь тоже у нас такая ситуация, где чуть-чуть густо, где пусто. И когда вот мы проводим объединение, посчитали, даже по кормоуборочным комбайнам, для полноценной заготовки нам надо 15, в объединенном 22. То есть даже с учетом того, что где-то подстарело, где-то подломается, мы можем полноценно в сроки готовить корма. То же самое по зерноуборочным комбайнам. Вот на сегодняшний день «Купаловское» заканчивает, мы перебрасываем на Александрию, чтобы помочь. В объединенном это можно делать более плавно и более грамотно.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я не опровергаю ваш тезис, я просто заставляю вас думать, чтобы вы схоластично так не подходили: а вот объединим, будет результат. Что, у нас «Нива» или же «Спартак» – денежное, как «Юбилейный» в Оршанском районе, хорошо развитое хозяйство? Ему земля нужна была, он раз, прихватил соседнее хозяйство и проглотил его. А проглотит «Нива» или «Спартак» соседние эти хозяйства? «Спартак» «Ниву» проглотит? Ну, образно говоря, или «Нива» – «Спартак»? Скорее всего, нет. Если они слабые хозяйства, ну, два слабых объединишь – сильные станут? Вы хотите объединиться? Ну, говорите, как оно есть, потому что потом вылезет боком. Если губернатор сказал объединиться, вы сказали есть, объединились, но завтра рухнули. Так вы же ответите прежде всего. Вы готовы к этому сегодня или в перспективе? Не готовы. В перспективе готовы. Надо очень аккуратно подходить и убеждать людей. Мы же еще не говорим о крестьянах. Я это заметил на примере «Кирова» и «Фрунзе», когда там в свое время: вот мы сейчас объединим, добавим. А в «Кирова» люди говорят… Ну ясно, старики остались, те, которые помнят советские времена, они были лучшими в стране, в Советском Союзе одни из лучших, а они сразу на дыбы. «А зачем нам это надо?» Я говорю, ребята, не надо давить. Не надо, если «Кирова» может работать в «Славени». Если они могут сегодня работать, пусть работают. Это совещание Президент назвал историческим. Слово было дано каждому. Например, глава района кадровый голод связывает в том числе с дефицитом жилья.

Сергей Бартош, председатель Шкловского райисполкома:

Недостаточно жилья. Если брать, у нас на сегодняшний день 600 семей, нуждающихся в жилье, из них остро нуждающихся 300. С заместителем в облисполкоме по строительству вели разговор о том, что нам надо будет все-таки строить жилье. И, наверное, жилье все-таки строить здесь, в Шклове, чтобы размещать эти семьи, чтобы исключить отток кадров. Откровенный диалог. Не пожурить, а найти и обозначить пути выхода. Александр Лукашенко:

Готовы покупать россияне, китайцы, все готовы купить. Но как у вас там на этом мясокомбинате?

Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома:

Дела идут не так быстро, как хотелось бы, но идут. У нас еще два проекта модернизации не завершились. Есть модернизация консервного цеха. Проект вчера уже готов, пошел на экспертизу. Это будет за счет спонсорских денег, которые банки предоставляют, согласованно с вами. И второй проект, 26 миллионов тоже, это производство корма для животных. 26 миллионов, он сейчас на экспертизе в Банке развития. Вся проблема комбината состояла в том, что он был не загружен, там было меньше 20 % загрузки. За это время идем поступательно, 40 % – это по области в целом, по мясу – 33,6 %. Александр Лукашенко:

Сколько у тебя загрузка сейчас?

– По мясу 33 %, по детскому питанию, когда вы посещали нас, было 29 %, сейчас 65 %. Производство отечественного «Вискас» вызвало целую дискуссию. У производственников позитивные ожидания, у профильного вице-премьера в уме риски. Вот такая у нас диктатура интересов страны.

Александр Лукашенко:

Ему надо деньги выделить и сказать, что вот под это оборудование закупай, производи, выходи на рынок. В следующий момент еще дозакупишь. Но это все надо обсчитать очень быстро. Александр Субботин:

Я чуть-чуть не согласен. Колбасное производство мы, наоборот, сворачивали на мясокомбинате и переводили все на Витебский мясокомбинат, потому что там и технологи, и цеха, и современное оборудование. И сделали акценты на консервном цехе, на полуфабрикатах. И вот собачьи корма – это не только сухие, это и премиум-класса, и полувлажные. И так далее. То есть Royal Canin мы замещаем и так далее. Это как альтернатива. Никто не говорит, что мы будем агрессивно лезть, но мы свой рынок захватим, и это уже проработано. Александр Лукашенко:

Свой рынок вы захватите, когда вы произведете качественный корм, и по цене он будет конкурентен. Тогда что нам и Россия, и прочее. У нас есть корм, мы его продаем. Причем тут Россия? И в России у нас купят, если по цене, по качеству будет нормальный корм. Но то, что он нужен, я лично это знаю.

Юрий Шулейко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Я могу на примере Жабинковского комбикормового завода… Производит сухие смеси для кошек и собак. Мы над этим бились уже 5 лет. Мы вышли на замещение 20 % при высочайшем качестве. То есть вот рассчитывается, мужики, как вы будете отбивать эти деньги, экономику. Я не против. Я говорю, как оно будет на самом деле. Губернатор самой северной области, Витебской, остановился не на планах, а результатах. Александр Лукашенко:

Чего не хватает для того, чтобы блестеть, как Гродненский район? Что ему не хватает? Александр Субботин:

Все тривиально. Нам надо еще будет пять комплексов достроить. Они определены. Ищем уже механизмы финансирования. В программе на следующий год начало тоже уже есть.