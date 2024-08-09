Лукашенко о новом председателе Петриковского района: человек от земли, полешук настоящий!

Прежде чем просить деньги для развития сельхозпроизводства, нужно подтянуть внутренние резервы, в первую очередь технологическую и исполнительскую дисциплину. Об этом заявил Александр Лукашенко во время сегодняшнего совещания в Шклове, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несколько лет назад весь мир облетели острые кадры с животноводческого комплекса Шкловского района. Тогда были сделаны кадровые рокировки на уровне правительства. А за провалы в развитии Оршанского региона с должности был снят глава правительства. Сегодня тональность разговора другая. Но требовательность та же. Есть повод к недовольству.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Они уже видят перспективу, как будет организован район, кто за это будет отвечать, какие культуры они там будут возделывать, выращивать и так далее. Мне понравился подход этого председателя райисполкома, которого Крупко предложил тогда на эту должность. И тогда было принято сразу решение, чего там тянуть. Человек от земли, полешук настоящий, выросший там, образование получивший. И работает за милую душу, никуда не хочет идти. То есть там уже определились. Так и во многих хозяйствах. Наверное, единицы остались в Гродненской области. И, вырабатывая здесь стратегию, мы не должны разрушить то, что создано там. Они уже сделали несколько шагов по развитию и реформированию нынешнего сельскохозяйственного производства, чтобы навести порядок, получить эффект наибольший от капитальных вложений и дисциплины.

Слова «дисциплина» будет звучать из уст Президента постоянно. Разбор полетов и некоторых падений показало. Зачастую все упирается либо в кадры, либо в дисциплину. Выработалась вредная тенденция – все просчеты покрывать за счет казны. Но время возвращать инвестиции. АПК поставлено на крыло.

Лукашенко: прежде чем просить деньги, покажите, что вложенный рубль даст 10 рублей. Подробнее.

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