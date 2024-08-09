Лукашенко – председателю Шкловского райисполкома: с твоим характером тут должен быть порядок

Без развития села страны не будет. Началась рабочая поездка Президента на восток Беларуси. Глава государства сегодня, 9 августа, в Могилевской области и в центре внимания сфера АПК. Работу Александр Лукашенко начал с разговора с председателем Шкловского райисполкома. Им около недели назад стал экс-министр сельского хозяйства Сергей Бартош, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Твои первые впечатления?
Сергей Бартош, председатель Шкловского райисполкома:
Мои первые впечатления. База хорошая, земли хорошие. С людьми надо чуть-чуть доработать.
– Это не чуть-чуть, это главное.
– Да, да. Ну и технологии, технологии. Самое главное.
– Ну, ты запомни, что здесь всегда были люди со своим царем в голове. Технологии, да, подумаешь, технологии. Поэтому это как раз я тебе благодарен, что ты согласился. С твоим характером тут должен быть порядок. Я уже первый получаю сведения о твоей работе. Сказали: нет, с этим долго не поговоришь. Сказал делать – делай. Говорит – все правильно говорит. Поэтому, да, надо требовать. Люди, они умеют делать все. Слушай, вот я проехал полрайона сейчас. Я у вас на западе этого не видел, как они обработали почву. Слушай, там вокруг столбов даже не осталось ни одного растения. Они обкосили все. Они до дороги все вылизали. Там даже после сенажа, знаешь, обычно убирают, кучки эти образовываются. Нигде я не заметил, придирчиво смотрел. Значит, они умеют делать. Тоже александрийская земля. Они умеют это делать. Поэтому надо везде это делать, а не только там, где Президент проедет или сам ты проедешь.
– Я везде должен ездить!