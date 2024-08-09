Лукашенко – председателю Шкловского райисполкома: с твоим характером тут должен быть порядок

Сергей Бартош, председатель Шкловского райисполкома:

Мои первые впечатления. База хорошая, земли хорошие. С людьми надо чуть-чуть доработать.

– Это не чуть-чуть, это главное.

– Да, да. Ну и технологии, технологии. Самое главное.

– Ну, ты запомни, что здесь всегда были люди со своим царем в голове. Технологии, да, подумаешь, технологии. Поэтому это как раз я тебе благодарен, что ты согласился. С твоим характером тут должен быть порядок. Я уже первый получаю сведения о твоей работе. Сказали: нет, с этим долго не поговоришь. Сказал делать – делай. Говорит – все правильно говорит. Поэтому, да, надо требовать. Люди, они умеют делать все. Слушай, вот я проехал полрайона сейчас. Я у вас на западе этого не видел, как они обработали почву. Слушай, там вокруг столбов даже не осталось ни одного растения. Они обкосили все. Они до дороги все вылизали. Там даже после сенажа, знаешь, обычно убирают, кучки эти образовываются. Нигде я не заметил, придирчиво смотрел. Значит, они умеют делать. Тоже александрийская земля. Они умеют это делать. Поэтому надо везде это делать, а не только там, где Президент проедет или сам ты проедешь.

– Я везде должен ездить!