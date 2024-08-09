Прямой эфир

Лукашенко – председателю Шкловского райисполкома: с твоим характером тут должен быть порядок

09 августа 2024 10:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Без развития села страны не будет. Началась рабочая поездка Президента на восток Беларуси. Глава государства сегодня, 9 августа, в Могилевской области и в центре внимания сфера АПК. Работу Александр Лукашенко начал с разговора с председателем Шкловского райисполкома. Им около недели назад стал экс-министр сельского хозяйства Сергей Бартош, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко – председателю Шкловского райисполкома: с твоим характером тут должен быть порядок-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Твои первые впечатления?

Лукашенко – председателю Шкловского райисполкома: с твоим характером тут должен быть порядок-4

Сергей Бартош, председатель Шкловского райисполкома:
Мои первые впечатления. База хорошая, земли хорошие. С людьми надо чуть-чуть доработать.
Это не чуть-чуть, это главное.
Да, да. Ну и технологии, технологии. Самое главное.
Ну, ты запомни, что здесь всегда были люди со своим царем в голове. Технологии, да, подумаешь, технологии. Поэтому это как раз я тебе благодарен, что ты согласился. С твоим характером тут должен быть порядок. Я уже первый получаю сведения о твоей работе. Сказали: нет, с этим долго не поговоришь. Сказал делать – делай. Говорит – все правильно говорит. Поэтому, да, надо требовать. Люди, они умеют делать все. Слушай, вот я проехал полрайона сейчас. Я у вас на западе этого не видел, как они обработали почву. Слушай, там вокруг столбов даже не осталось ни одного растения. Они обкосили все. Они до дороги все вылизали. Там даже после сенажа, знаешь, обычно убирают, кучки эти образовываются. Нигде я не заметил, придирчиво смотрел. Значит, они умеют делать. Тоже александрийская земля. Они умеют это делать. Поэтому надо везде это делать, а не только там, где Президент проедет или сам ты проедешь.
Я везде должен ездить!

# Рабочая поездка Президента # общество # Сергей Бартош # Александр Лукашенко

Другие новости рубрики

Все новости
Познакомиться с новыми местами и путешествовать. Вот почему стоит поучаствовать в конкурсе «Познай Беларусь»
09 августа 2024 09:07

Познакомиться с новыми местами и путешествовать. Вот почему стоит поучаствовать в конкурсе «Познай Беларусь»

Белорус взял золото на Международной химической олимпиаде в Саудовской Аравии. Пообщались с юным талантом
09 августа 2024 09:04

Белорус взял золото на Международной химической олимпиаде в Саудовской Аравии. Пообщались с юным талантом

Как стресс провоцирует людей на неблаговидные поступки? Мнение психолога
09 августа 2024 09:01

Как стресс провоцирует людей на неблаговидные поступки? Мнение психолога