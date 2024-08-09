Поставки идут более чем в 36 стран мира! Рассказываем, каких успехов достиг МАЗ к своему 80-летию

Знаменательная дата для белорусского автомобилестроения. МАЗ отмечает 80 лет со дня основания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К юбилею предприятие подошло с высокими достижениями, есть чем гордиться не только сотрудникам завода, но и всей стране. МАЗ остается одним из самых масштабных и востребованных проектов в белорусском машиностроении. Это отметил Александр Лукашенко, поздравляя коллектив Минского автозавода. Глава государства подчеркнул, что работоспособность и преданность своему делу помогли заводу выстоять в непростые времена (подробнее). Сегодня Минский автомобильный завод уверенно наращивает объемы производства и расширяет географию поставок.

Торжественным строем ретро и современная техника: от первых самосвалов-205 до новинки этого года – тягачей с гибридным двигателем. В колонне – олицетворение 80-летней истории Минского автомобильного завода. По улицам Заводского района Минска прошел парад техники МАЗ. Читайте здесь.

МАЗ сохранил лучшие советские компетенции. Дело предшественников развивает профессиональная команда. Сегодня предприятие выпускает широкую линейку техники, известную во всем мире. В том числе электробусы. Не обошлось и без спортивных машин. Они демонстрируют всю мощь белорусской техники всему миру на сложнейших трассах ралли «Дакар» и «Шелковый путь». Продукция предприятия известна всему миру.

Владимир Янушко, заместитель генерального директора ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»:

Продукция наша поставляется более чем в 36 стран мира: страны ЕАЭК, СНГ и, конечно, страны дальней дуги. Буквально на прошлой неделе был подписан контракт на крупную поставку техники в Никарагуа.

Сегодня МАЗ – это 19 предприятий. Где создают грузовые автомобили, пассажирский транспорт и специальную технику. Это более 22 тысяч работников, благодаря которым выпускается свыше 13 тысяч машин в год. Причем вопреки санкциям, за этот квартал рекордная выручка. Сейчас реализуются совместные проекты по импортозамещению. В первую очередь речь о сотрудничестве с КАМАЗом, автозаводом УРАЛ, группой ГАЗ. С Россией также запущена программа обновления общественного транспорта. Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Мы принимаем активное участие в этой программе. Я знаю, как активно работают сегодня регионы Российской Федерации с нашим предприятием. Совсем недавно прошел Форум регионов Беларуси и России. Мы в очередной раз убедились, насколько востребована наша техника – она конкурентноспособна и по цене, и по качеству. Те проекты, те договоренности, которые есть уже, те договорные обязательства – они выполняются.

МАЗ ежегодно выпускает новинки. Разработали и юбилейную коллекцию к 80-летию – тягачи в единой цветовой гамме. Машины новой серии в первую очередь рассчитаны на комфорт водителя. За это отвечает специальное строение кабины, особые системы управления.