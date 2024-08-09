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Поставки идут более чем в 36 стран мира! Рассказываем, каких успехов достиг МАЗ к своему 80-летию

09 августа 2024 18:37
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Знаменательная дата для белорусского автомобилестроения. МАЗ отмечает 80 лет со дня основания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К юбилею предприятие подошло с высокими достижениями, есть чем гордиться не только сотрудникам завода, но и всей стране.

МАЗ остается одним из самых масштабных и востребованных проектов в белорусском машиностроении. Это отметил Александр Лукашенко, поздравляя коллектив Минского автозавода. Глава государства подчеркнул, что работоспособность и преданность своему делу помогли заводу выстоять в непростые времена (подробнее). Сегодня Минский автомобильный завод уверенно наращивает объемы производства и расширяет географию поставок.

Поставки идут более чем в 36 стран мира! Рассказываем, каких успехов достиг МАЗ к своему 80-летию-1

Торжественным строем ретро и современная техника: от первых самосвалов-205 до новинки этого года – тягачей с гибридным двигателем. В колонне – олицетворение 80-летней истории Минского автомобильного завода.

По улицам Заводского района Минска прошел парад техники МАЗ. Читайте здесь.

Поставки идут более чем в 36 стран мира! Рассказываем, каких успехов достиг МАЗ к своему 80-летию-4

МАЗ сохранил лучшие советские компетенции. Дело предшественников развивает профессиональная команда. Сегодня предприятие выпускает широкую линейку техники, известную во всем мире. В том числе электробусы. Не обошлось и без спортивных машин. Они демонстрируют всю мощь белорусской техники всему миру на сложнейших трассах ралли «Дакар» и «Шелковый путь». Продукция предприятия известна всему миру.

Поставки идут более чем в 36 стран мира! Рассказываем, каких успехов достиг МАЗ к своему 80-летию-7

Владимир Янушко, заместитель генерального директора ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»:
Продукция наша поставляется более чем в 36 стран мира: страны ЕАЭК, СНГ и, конечно, страны дальней дуги. Буквально на прошлой неделе был подписан контракт на крупную поставку техники в Никарагуа.

Поставки идут более чем в 36 стран мира! Рассказываем, каких успехов достиг МАЗ к своему 80-летию-10

Сегодня МАЗ – это 19 предприятий. Где создают грузовые автомобили, пассажирский транспорт и специальную технику. Это более 22 тысяч работников, благодаря которым выпускается свыше 13 тысяч машин в год. Причем вопреки санкциям, за этот квартал рекордная выручка. Сейчас реализуются совместные проекты по импортозамещению. В первую очередь речь о сотрудничестве с КАМАЗом, автозаводом УРАЛ, группой ГАЗ. С Россией также запущена программа обновления общественного транспорта.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Мы принимаем активное участие в этой программе. Я знаю, как активно работают сегодня регионы Российской Федерации с нашим предприятием. Совсем недавно прошел Форум регионов Беларуси и России. Мы в очередной раз убедились, насколько востребована наша техника – она конкурентноспособна и по цене, и по качеству. Те проекты, те договоренности, которые есть уже, те договорные обязательства – они выполняются.

Поставки идут более чем в 36 стран мира! Рассказываем, каких успехов достиг МАЗ к своему 80-летию-13

МАЗ ежегодно выпускает новинки. Разработали и юбилейную коллекцию к 80-летию – тягачи в единой цветовой гамме. Машины новой серии в первую очередь рассчитаны на комфорт водителя. За это отвечает специальное строение кабины, особые системы управления.

Поставки идут более чем в 36 стран мира! Рассказываем, каких успехов достиг МАЗ к своему 80-летию-16

Борис Мущинский, заместитель коммерческого директора ОАО «МАЗ» – управляющая компания «БЕЛАВТОМАЗ»:
Вся эта партия уже реализована. Примерно 40 % реализовано в Республике Беларусь. Нашими потребителями стали члены Ассоциации «БАМАП», другие предприятия организаций. 60 % автомобилей уйдет в Российскую Федерацию – уже нашли своих потребителей, они поедут по всем регионам Российской Федерации: от Калининграда до Владивостока.

Сегодня благодаря поддержке государства строится новый автобусный завод. Он начнет работу в следующем году. В целом программа модернизации расписана в стратегии развития до 2035 года. А с таким подходом и технологический суверенитет страны под надежной защитой.

Подробнее о развитии и становлении легендарного отечественного предприятия смотрите в видео.

# Государственная политика в области импортозамещения # общество # Наталья Кочанова # Владимир Янушко # Борис Мущинский

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