Лукашенко в Шклове: я проехал по дороге полрайона – западные страны отдыхают!

Прежде чем просить деньги для развития сельхозпроизводства, нужно подтянуть внутренние резервы, в первую очередь технологическую и исполнительскую дисциплину. Об этом заявил Александр Лукашенко во время сегодняшнего совещания в Шклове, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня часто возвращались к опыту прошлого. Президент вспомнил и про обкатанные придорожные технологии.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я проехал по дороге полрайона. Начиная от границы Оршанского района до Шклова. Такой обработки почв я не видел нигде. Запад отдыхает. Не только Караник, но и западные страны, где я был. Вылизано все, ровненько, аккуратно. Даже нет после заготовки сенажа… Иногда кучка эта падает. Все убрано. Столбы окошены. Любо-дорого посмотреть. Это в «Александрийском». О чем это говорит? У нас с советских времен не изжита придорожная технология. Президент будет ехать – вылизали. А когда летишь на вертолете, там же видно все на расстоянии 20 километров, у Исаченко поля не распаханы. То же самое и у председателя Минского облисполкома. От Борисова подлетая к Березинскому заповеднику, там вообще пустуют поля. Встает вопрос, Леонид Константинович [Леонид Заяц, уполномоченный представитель Президента Беларуси по Могилевской области – прим. ред.]: мы зачем этой мелиорацией занимаемся? То, что ты мелиорируешь год, они не пашут, они не распахивают те поля, которые надо сегодня распахивать. То есть мы героически прирастаем в мелиорации, и столько же, может быть, больше, теряем от тех гектаров, которые сегодня надо пахать, без мелиорации. Это кошмар! Наша главная задача райисполкомов и облисполкома – чтобы все земли были распаханы, плодородие почвы повышалось. Нет дисциплины – нет результата. А значит, денег. Главным предложением этого совещания станет укрупнение и без того больших хозяйств Шкловского района.