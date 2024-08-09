Лукашенко в Шклове: я проехал по дороге полрайона – западные страны отдыхают!
Прежде чем просить деньги для развития сельхозпроизводства, нужно подтянуть внутренние резервы, в первую очередь технологическую и исполнительскую дисциплину. Об этом заявил Александр Лукашенко во время сегодняшнего совещания в Шклове, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сегодня часто возвращались к опыту прошлого. Президент вспомнил и про обкатанные придорожные технологии.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я проехал по дороге полрайона. Начиная от границы Оршанского района до Шклова. Такой обработки почв я не видел нигде. Запад отдыхает. Не только Караник, но и западные страны, где я был. Вылизано все, ровненько, аккуратно. Даже нет после заготовки сенажа… Иногда кучка эта падает. Все убрано. Столбы окошены. Любо-дорого посмотреть. Это в «Александрийском». О чем это говорит? У нас с советских времен не изжита придорожная технология. Президент будет ехать – вылизали. А когда летишь на вертолете, там же видно все на расстоянии 20 километров, у Исаченко поля не распаханы. То же самое и у председателя Минского облисполкома. От Борисова подлетая к Березинскому заповеднику, там вообще пустуют поля. Встает вопрос, Леонид Константинович [Леонид Заяц, уполномоченный представитель Президента Беларуси по Могилевской области – прим. ред.]: мы зачем этой мелиорацией занимаемся? То, что ты мелиорируешь год, они не пашут, они не распахивают те поля, которые надо сегодня распахивать. То есть мы героически прирастаем в мелиорации, и столько же, может быть, больше, теряем от тех гектаров, которые сегодня надо пахать, без мелиорации. Это кошмар! Наша главная задача райисполкомов и облисполкома – чтобы все земли были распаханы, плодородие почвы повышалось.
Нет дисциплины – нет результата. А значит, денег. Главным предложением этого совещания станет укрупнение и без того больших хозяйств Шкловского района.
Александр Лукашенко:
Интеграцию сельхозпроизводителей нужно продолжать, создавая крупные компании с полным циклом производства. Там, где это нужно! Честно говоря, я не сторонник крупных хозяйств. Но вижу, тенденция в этом направлении такова. Но искусственно ничего делать не надо. Дальше. Говорят, в «Купаловском», «Александрийском» нет кадров. Почти каждые две недели мне эту проблему докладывают. Я тогда хочу спросить. Это для нового председателя райисполкома. А в райисполкоме сколько человек работает? 92. В наши с Попковым времена с райисполкома инструктора или с райкома направить в хозяйство – это для него было счастье. Он туда шел с удовольствием. С ЦК партии инструкторы ехали в районы работать и благодарили. А у нас сейчас? В «Купаловском» или «Александрийском». Не можете вы найти крепкого руководителя холдинга. Так у тебя же руководитель в Минске холдинга – там то ли 40, то ли 50 человек у него. Да-да, я его знаю. Так пусть поедет сюда и покажет, как организовать дело в том же «Купаловском». Как это нет кадров? В Минске 50 или 40 человек сидит. Тебе уже, наверное, хватило от того, что я тебе объяснял, что там три человека должно быть. Три. А может быть, один твой помощник, который тебе вовремя подскажет, куда деньги дать. А остальным должен заниматься Бартош с этими руководителями. Ты с Минска ими управлять не будешь. Зачем они там сидят? Что они делают? Был хорошим руководителем. Посмотреть на него, ну ты посмотри. Готовый руководитель «Купаловского». Он орден там получить может.
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