Лукашенко: без развития села страны не будет – ни нашей, ни России, ни Украины

Прежде чем просить деньги для развития сельхозпроизводства, нужно подтянуть внутренние резервы, в первую очередь технологическую и исполнительскую дисциплину. Об этом заявил Александр Лукашенко во время сегодняшнего совещания в Шклове, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это не экономика, не только экономика. Это целая философия госуправления. И дело не в биографии Президента. Дело в будущем страны. Четкий расклад от Первого.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Без развития села страны не будет: ни нашей, ни России, ни Украины. Мы славяне, люди коллективные по своему духу, по менталитету. Поэтому село – это основа. Здесь, на севере, а еще севернее в Витебской области, ну невозможно будет жить и существовать в отдельности. И это может принести немало проблем. Но мы сегодня должны сделать очередной шаг по развитию сельскохозяйственного производства, потому что без него страны нет.

Как раньше говорили, один человек в сельском хозяйстве обеспечивает работу от 7 до 10 человек в городе. Назовите еще такую отрасль, которая бы обеспечивала работой людей? Хотя у нас сейчас это уже не проблема, у нас дефицит рабочей силы – безработицы нет. Можно много назвать причин, которые толкают нас к развитию сельскохозяйственного производства. Но немаловажно то, что мы умеем это делать. У нас создана хорошая школа, у нас есть база. Мы, слава богу, не разрушили тот фундамент, который был создан в советские времена, для развития сельскохозяйственного производства. Которое в том числе тянет за собой большой кусок промышленности. Сельхозмашиностроение – вы посмотрите, это, наверное, половина нашей промышленности. Это великое дело.