Лукашенко пообещал проверить работу председателей райисполкомов: у нас потерялось это звено

Прежде чем просить деньги для развития сельхозпроизводства, нужно подтянуть внутренние резервы, в первую очередь технологическую и исполнительскую дисциплину. Об этом заявил Александр Лукашенко во время сегодняшнего совещания в Шклове, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На совещании решают и определенные моменты, и в целом стратегические направления. Вымочки в полях – и подмоченная репутация у районных руководителей. В центре внимания коллективный председатель райисполкома. Ответственность и полномочия. С него требует губернатор. А могут ли они потребовать от руководителей местного значения? Отсюда и начинается соблюдение дисциплины. Глава государства говорит о президентских полномочиях для предриков на своей территории. Решение должно быть прорывным.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я главе Администрации говорю: надо посмотреть, есть ли у нас нормативно-правовой акт в виде указа, закона, распоряжения Президента, который бы регламентировал деятельность председателя райисполкома.

– Закон о местном управлении…

– Ну, если там исчерпывающие полномочия и его права, хорошо. Если нет, у нас потерялось это звено, понимаешь? Ты как бывший помощник должен был заметить. Оно потерялось. Губернаторов мы еще придавливаем – их немного, семеро. А этих? Это мы проревизируем, надо уже начинать, по «Один район – один проект». Вот там посмотрим, какие они проекты новые выдали. Это экзамен для них.

– Разговор с этого начинать, что сделать для того, чтобы каждый райисполком формировал бюджет. Тогда будет и формирование общей политики государственной. Будет речь идти о создании той материальной основы, которая будет приносить результат. А он без правил: и в здравоохранении, и в образовании, и в культуре, и в производстве. Вопрос формирования бюджета – один из самых острых. Президент предлагает почти эволюционный подход. Давно уже витало это в среде управленцев.