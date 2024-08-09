Лукашенко пообещал проверить работу председателей райисполкомов: у нас потерялось это звено
Прежде чем просить деньги для развития сельхозпроизводства, нужно подтянуть внутренние резервы, в первую очередь технологическую и исполнительскую дисциплину. Об этом заявил Александр Лукашенко во время сегодняшнего совещания в Шклове, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На совещании решают и определенные моменты, и в целом стратегические направления. Вымочки в полях – и подмоченная репутация у районных руководителей. В центре внимания коллективный председатель райисполкома. Ответственность и полномочия. С него требует губернатор. А могут ли они потребовать от руководителей местного значения? Отсюда и начинается соблюдение дисциплины. Глава государства говорит о президентских полномочиях для предриков на своей территории. Решение должно быть прорывным.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я главе Администрации говорю: надо посмотреть, есть ли у нас нормативно-правовой акт в виде указа, закона, распоряжения Президента, который бы регламентировал деятельность председателя райисполкома.
– Закон о местном управлении…
– Ну, если там исчерпывающие полномочия и его права, хорошо. Если нет, у нас потерялось это звено, понимаешь? Ты как бывший помощник должен был заметить. Оно потерялось. Губернаторов мы еще придавливаем – их немного, семеро. А этих? Это мы проревизируем, надо уже начинать, по «Один район – один проект». Вот там посмотрим, какие они проекты новые выдали. Это экзамен для них.
– Разговор с этого начинать, что сделать для того, чтобы каждый райисполком формировал бюджет. Тогда будет и формирование общей политики государственной. Будет речь идти о создании той материальной основы, которая будет приносить результат. А он без правил: и в здравоохранении, и в образовании, и в культуре, и в производстве.
Вопрос формирования бюджета – один из самых острых. Президент предлагает почти эволюционный подход. Давно уже витало это в среде управленцев.
Александр Лукашенко:
Нам надо подумать, ведь не просто дать право Бартошу или Морозу формировать бюджет – им дать источники формирования. От чего? Не только, допустим, от зарплаты или НДС. Им надо дать это, это и это – это ваше. Вот процент, вы формируете. А все остальное – дополнительно создавайте производства, пусть они будут республиканского уровня, неважно, коммунальные предприятия. И деньги оттуда – это ваши. А так мы от них требуем «Один район – один проект». Так они делать не хотят, хотя я, конечно, понимаю, что это их доходы будут, их бюджета. Дополнительно. Но это очень важная проблема. Изучите советский опыт, что мы имели тогда. Вот они сформировали свой бюджет, у них не хватает 10 %. Что ж, тогда будет дотировать.
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