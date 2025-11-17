Заморозки не помешали! Как белорусским аграриям удалось собрать большой урожай?

Николай Лешик, начальник главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Если уж очень глубоко отойти, это анализ предыдущего периода, планы, задачи, построение стратегии, как добиться требуемых результатов. Конечно, уже проводя озимый сев еще в 2024 году, надеялись на благоприятные погодные условия во всех направлениях, по графику своевременно дождь, по графику – солнышко, тогда у нас будет все хорошо, получим великолепный урожай, но весна была своеобразной. И несмотря на то, что уже практически в марте мы были готовы снять куртки и бегать в маечках, но в мае возвратные заморозки практически 15 дней на большей части территории приносили свои негативные сюрпризы.

Это и повреждение большинства площадей посева, как и озимых, так и уже тех, скажем, многолетних насаждений, которые садятся на несколько лет для получения продукции. Это наши сады. Конечно, было и у меня, и у аграриев некие, скажем, ноты тревожности, а вдруг случится так, что мы останемся без урожая. Но, опять же, технология, ее исполнение жесткое, выполнение рекомендаций нашей науки дает свои плоды.

Те посевы, которые получили хорошее питание с осени, которые были посеяны своевременно, выдержали. Да, были небольшие повреждения, но мы теми же агротехническими методами попытались компенсировать все принесенные ущербы, принесенные повреждения растениям, дать им силу, восстановить их рост. Я думаю, у аграриев все получилось. В целом, гибель и риски были даже при поздних заморозках незначительные, не более 5% посевов были погибшими. Все остальное в той или иной степени пострадало, но дало плоды, дало надежду, осталось жить.