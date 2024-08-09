Лукашенко: всё было просто – чтобы люди пошли за тобой, нужно было их накормить и одеть

Прежде чем просить деньги для развития сельхозпроизводства, нужно подтянуть внутренние резервы, в первую очередь технологическую и исполнительскую дисциплину. Об этом заявил Александр Лукашенко во время сегодняшнего совещания в Шклове, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ключевой темой этого большого и принципиального разговора (а он длился почти четыре часа) стали вопросы порядка и дальнейшего реформирования сельского хозяйства. Настало время делать новые шаги в развитии отрасли. Только в 2023 году валютная выручка от реализации отечественного продовольствия составила почти 7,5 миллиарда долларов. В 2024 году цифра должна вырасти – Президентом поставлена задача – до 9 миллиардов долларов.

АПК необходимо прогрессивно развиваться. А в этом вопросе без дисциплины как технологической, так и исполнительской не обойтись. И это следует понимать как руководителю, так и простому рабочему. И прежде чем идти самым простым путем – просить денег на развитие у Президента, стоит показать, как вложенный рубль даст, к примеру, в 10 раз больше. Стоит сказать, что поездки Президента в регионы – это зачастую не только разговор с чиновниками, не только инспекция. Это еще и общение с людьми. По-свойски и без каких-либо ограничений. В Шклове глава государства также пообщался с земляками.

Все подробности в большом репортаже Евгения Пустового.

Президент сегодня, работая на малой родине, поднял большие вопросы. Это касается и развития здешнего региона, и в целом вопросов, характерных для всего комплекса АПК.