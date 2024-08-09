Лукашенко: всё было просто – чтобы люди пошли за тобой, нужно было их накормить и одеть
Прежде чем просить деньги для развития сельхозпроизводства, нужно подтянуть внутренние резервы, в первую очередь технологическую и исполнительскую дисциплину. Об этом заявил Александр Лукашенко во время сегодняшнего совещания в Шклове, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ключевой темой этого большого и принципиального разговора (а он длился почти четыре часа) стали вопросы порядка и дальнейшего реформирования сельского хозяйства. Настало время делать новые шаги в развитии отрасли. Только в 2023 году валютная выручка от реализации отечественного продовольствия составила почти 7,5 миллиарда долларов. В 2024 году цифра должна вырасти – Президентом поставлена задача – до 9 миллиардов долларов.
АПК необходимо прогрессивно развиваться. А в этом вопросе без дисциплины как технологической, так и исполнительской не обойтись. И это следует понимать как руководителю, так и простому рабочему. И прежде чем идти самым простым путем – просить денег на развитие у Президента, стоит показать, как вложенный рубль даст, к примеру, в 10 раз больше. Стоит сказать, что поездки Президента в регионы – это зачастую не только разговор с чиновниками, не только инспекция. Это еще и общение с людьми. По-свойски и без каких-либо ограничений. В Шклове глава государства также пообщался с земляками.
Все подробности в большом репортаже Евгения Пустового.
Президент сегодня, работая на малой родине, поднял большие вопросы. Это касается и развития здешнего региона, и в целом вопросов, характерных для всего комплекса АПК.
Это только девушки Президента встречали с букетом цветов. Сегодня предстояло рассмотреть букет проблем. Нынешний председатель Шкловского райисполкома – это в недавнем министр сельского хозяйства.
Лукашенко – председателю Шкловского райисполкома: с твоим характером тут должен быть порядок. Подробности.
Сегодня обсудили и про вчера, и про завтра. Белорусы – цивилизация хлеба. Про развитие белорусской деревни никто уже не говорит. Мы живем в таких условиях. Как бы кто скептически ни относился, но село – одна из опор развития страны. Драйвер роста.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Программа возрождения села была фактически программой спасения села. Ее истоки лежали в первой программе будущего Президента, которая называлась «Отвести народ от пропасти». Все было просто. Чтобы тебе люди поверили и пошли за тобой, чтобы стабильность была в государстве, людей нужно было накормить и одеть. К сожалению, у нас тогда с этим были серьезные проблемы. И второе направление – надо было мобилизовать людей. Была серьезная растерянность в то время, мы бросились в фермерство. «Давайте по кускам разделим землю, раздадим, и все пойдет». Хватило у нас ума, Господь нас спас, мы это не сделали. Мы тоже, прежде всего я, исходили из того, что фермер – это председатель колхоза, директор совхоза. Мы в то время не могли найти сильных (и сейчас эта проблема стоит, только причина другая) руководителей колхозов, совхозов на то количество, которое тогда было. А на клочки порезать, на кусочки и фермеров создать – ну, мы попробовали, особенно я в том числе, в Городце. У нас там, по-моему, фермеров семь, модно было, я их создал, но я занимался больше фермерами, нежели остальным своим хозяйством.
Лукашенко: бешеными темпами в мире увеличивается население – спрос на продовольствие постоянно растет.