Современная теплица появилась в Беларуси! О технологии применения рассказали в Столинском райисполкоме

Хватит ли белорусам нынешнего урожая? Как в целом закончили агросезон и какие планы наметили на будущий? Как совершенствуется работа стабфондов?

На площадке ток-шоу «По существу» обсудили продовольственную безопасность и итоги сельскохозяйственного года.

Василий Литвинкевич, первый заместитель председателя Столинского райисполкома:

Мы гордимся тем, что Столинский район – аграрный район. И на территории нашего района это 76 фермерских хозяйств. И каждое хозяйство, конечно же, специфическое и специализируется каждый на своей культуре. Если взять такие фермерские хозяйства, как «ОльшаныАгро», как фермерское хозяйство «Семинис», как фермерское хозяйство само «Ольшаны». Да, они больше направлены на выращивание одной специфической культуры – томат. Действительно, в прошлом году мы попробовали новую технологию, где в этот период уже была высажена рассада в теплице. В январе у нас пошли, наверное, самые первые томаты белорусского производства.

Алена Сырова, СТВ:

А что за новая технология?

Василий Литвинкевич:

Это новая технология, это современная теплица пятого поколения. По подсветке, конечно же, есть у нас вопросы.

Кирилл Казаков, СТВ:

Можно я вас перебью? Я лично видел в Ольшанах теплицу на несколько гектаров, где к каждому ростку подведена небольшая трубочка. Сидит оператор, который в компьютере отвечает за полив, за удобрение. Я не знаю, какого поколения теплицы, но то, что я видел там, вполне вероятно, есть в других районах Беларуси. Но там это меня удивило, назовем это так.