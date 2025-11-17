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Современная теплица появилась в Беларуси! О технологии применения рассказали в Столинском райисполкоме

17 ноября 2025 16:17
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Хватит ли белорусам нынешнего урожая? Как в целом закончили агросезон и какие планы наметили на будущий? Как совершенствуется работа стабфондов? 

На площадке ток-шоу «По существу» обсудили продовольственную безопасность и итоги сельскохозяйственного года.

Василий Литвинкевич, первый заместитель председателя Столинского райисполкома:
Мы гордимся тем, что Столинский район – аграрный район. И на территории нашего района это 76 фермерских хозяйств. И каждое хозяйство, конечно же, специфическое и специализируется каждый на своей культуре. Если взять такие фермерские хозяйства, как «ОльшаныАгро», как фермерское хозяйство «Семинис», как фермерское хозяйство само «Ольшаны». Да, они больше направлены на выращивание одной специфической культуры – томат. Действительно, в прошлом году мы попробовали новую технологию, где в этот период уже была высажена рассада в теплице. В январе у нас пошли, наверное, самые первые томаты белорусского производства. 

Алена Сырова, СТВ:
А что за новая технология?

Василий Литвинкевич:
Это новая технология, это современная теплица пятого поколения. По подсветке, конечно же, есть у нас вопросы. 

Кирилл Казаков, СТВ:
Можно я вас перебью? Я лично видел в Ольшанах теплицу на несколько гектаров, где к каждому ростку подведена небольшая трубочка. Сидит оператор, который в компьютере отвечает за полив, за удобрение. Я не знаю, какого поколения теплицы, но то, что я видел там, вполне вероятно, есть в других районах Беларуси. Но там это меня удивило, назовем это так.

Современная теплица появилась в Беларуси! О технологии применения рассказали в Столинском райисполкоме-2

Василий Литвинкевич:
Это действительно так. Индивидуальный подход каждому ряду, каждой секции и самих растений. Действительно, к каждому корешку растения подходит не одна капельница, а то две и три капельницы, куда поставляются все питательные вещества, так как технология выращивания идет на гидропонике. На сегодняшний день я с уверенностью готов отметить, что это самый качественный и самый чистый томат на территории нашей страны. 

Кирилл Казаков:
Мне производители, скажем так, этой продукции говорили о том, что фурами уходят в минские сети. То есть, собственно говоря, я прекрасно понимаю, что мы, по идее, имея с февраля месяца урожай в Столинском районе, без овощей и фруктов не останемся.

Василий Литвинкевич:
Страна не останется без этого. 

Кирилл Казаков:
То есть вы можете гарантировать? 

Василий Литвинкевич:
Это я могу 100 % дать гарантию. В необходимом количестве готовы вырастить и поставить на свой внутренний рынок.

Заморозки не помешали! Как белорусским аграриям удалось собрать большой урожай – подробности здесь.

# Василий Литвинкевич # Кирилл Казаков # Алена Сырова # Сельское хозяйство

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