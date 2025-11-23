Лукашенко – учёным: «Где вы были, когда власть чуть не свергли?» Откровенный разговор с Президентом!

На неделе ученые открыли новый закон для воды, запустили спутники на Марс, установили, когда мы начали целоваться, и отправили на клинические испытания мРНК-вакцины против гриппа, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Сколько всего тайного буквально за последние 7 дней стало явным?! И это только вершина научного айсберга. А дальше там такие глубины, что простому смертному в жизни не понять. Конечно, на то они и ученые, чтобы разбираться в планетарных ребусах, но и финансирование таких проектов впечатляет. В мире растут денежные вливания в науку. Только за 2023 год глобальные расходы на исследования разного рода превысили 2,5 триллиона долларов. Это практически в 3 раза больше, чем 20 лет назад, когда затраты оценивались всего лишь в триллион. Но при этом некоторые эксперты все чаще задаются вопросом, не уперлась ли современная наука в свой потолок. Беларусь идет в ногу со временем и на науку денег не жалеет. Без ученых мы можем упереться в потолок – об этом всегда говорит Президент, а потому продолжает стимулировать наших ученых. И делом, и финансами, и словом, конечно. Иногда выходит резковато, но зато понятно. Да и следуя мировым тенденциям, которые говорят о неком кризисе, мол, наука сама себя исчерпала, нам это не грозит. Наоборот, в Беларуси простор для творчества и научных изысканий. Нам много надо. Начиная от электромобиля, заканчивая пресс-подборщиками и доильными аппаратами. Да, возможно, это не про квантовую телепортацию или моделирование Млечного Пути, но кто сказал, что наука – это не про жизнь? В конце концов, давайте исходить из белорусских реалий, где «вертолетных» денег нет и не будет, а разработки нужны те, что будут востребованы экономикой. Это аксиома, которую не оспорит ни один ученый совет. Как убрать пропасть между академическими трудами и реальными нуждами? Научный консенсус искал Евгений Пустовой.

Мы рукоплещем западным технология, молодежь восхищается Маском. Мир снова становится технологичным. Творческая ойкумена не дает миру новых Достоевских и Чайковских. Идеи Шваба сдулись. Открытий ждут от конкретных областей науки. Прагматичное человечество нового рывка ожидает от точных дисциплин.

Дело совести и личной гражданской активности конкретного ученого. В целом ученая среда консервативная и немножко в своем мире. Беларусь – страна интеллектуалов. Еще пару десятилетий назад мы были одной из самых читающих наций. И сейчас инертность современного поколения государство пытается разбудить с помощью спецфондов и всякого рода поддержки. Опорой развития страны должна быть НАН. Это не просто заведение – это отдельный институт развития государства. Это в идеале. В жизни не так. Лукашенко – ученым: что вы сделали, чтобы наша страна могла чем-то гордиться? Читайте здесь. Яркий пример управленческой масштабности отечественной науки – сам формат встречи с первым лицом государства. Можно было организовать съезд ученых. А все сузили до совещания. Не готовы к более грандиозному формату обсуждения! Все хотели вместить в тему статусности ученого. Давайте без амбиций и понтов начинать работать, без науки не может быть страны – Лукашенко.

По тону Первого стало понятно: этот разговор будет атмосферным, эмоциональным. На высокой ноте. Научная деятельность – это всегда патетика. Так с учеными раньше никто не говорил. Такого честного диалога еще не было. Встречи на уровне главы государства с научным сообществом проходят регулярно. Президент неоднократно намекал на ошибки в организации научного процесса. Но на этот раз сказал прямо. Нет времени на интеллигентные и дипломатические пассажи. Лукашенко: с молодежным футболом у нас все нормально, взрослые – страшно смотреть! Подробности. Ученый, академик, звания и ранги – научное сообщество ожидает пиетета от общества. Да и на такую справедливую критику Первого некоторые обиделись. Но статусность по умолчанию – это лишь признак высокомерия, а статусность по заслугам – результат действий. Пока ученые отсиживались по кабинетам и дачам, страну спасали силовики и военные. После событий 2020 года народ перестал клеймить позором военных и милицию – Лукашенко.

Ладно, политический диспут – не дело ученых. Они служат науке и людям. Послужили в COVID? Измочалили вдоль и поперек! Где вы, ученые, были? Лукашенко вспомнил время «коронапсихоза». И в красные зоны, и к людям всегда идет Президент. Самые сложные управленческие решения на плечах Первого. Даже в коллегиальных спорах и диспутах ученые в стороне. Министерства и ведомства зачастую сами решают самые сложные вопросы. А ученые с их фундаментальными знаниями где?

Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси:

Политическое и общественное лицо некоторых наших навукоўцаў было не на высоте. Но мы должны не просто критиковать, и Президент был именно настроен на то, чтобы получать результат. Мы должны извлечь уроки, сделать выводы и двигаться вперед. Вирус безразличия и нелюбви к стране зачастую поражает интеллектуальную элиту. А затем пандемия неверия в свою страну становится предтечей краха. Стране нужны Ломоносовы и Менделеевы, а научная среда рождает диссидентов. Люди сидят, ждут, а он не приходит – Лукашенко о работе ректоров. В стране есть вузовская и отраслевая наука. Но НАН – это алтарь научного действа. И здесь должны быть апостолы государственности, а не иудушки. Наука должна принимать вызовы. А НАН должна быть фабрикой мыслей для импортозамещения, инновационных продуктов. А в итоге работы по созданию роботов для ферм курирует непрофильный вице-премьер.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Завтра некому будет коров доить, а молоко любим все, молочные продукты, гордимся. И кому я поручил создать этот робот? Вице-премьера позвал, говорю: умри, но сделай робот на своей ферме. Маленький поставим, чтобы посмотреть, как работает. Он мне заявил, что сейчас проходят испытания второго варианта, к будущему году сделаем. Где были вы? Поиск инвесторов и решение вопроса трудовой миграции. Все эти моменты тоже могли бы быть решены в стенах Академии наук. Создайте технологии и роботов. Да ладно. Хотя бы свой пресс-подборщик. Лукашенко: без науки быстрого развития не будет – мы отстанем, и нас затопчут. Читайте здесь. Всем понятно: мир на очередном перекрестке развития. Далеко не все страны преодолеют этот исторический барьер. Для того чтобы двигаться дальше, надо технологический и индустриальный прорыв. Иначе отставание и билет в клуб аутсайдеров. Производственная база есть. Огромная. И структура отечественной науки разветвленная. А результат где? Логика проста: ученый должен быть действенным патриотом, а не приживалкой. Теперь работать придется не для забавы ради, а под конкретные запросы реального сектора экономики. В лабораториях должны готовить продукты для цехов, а не для стендов на симпозиумах.

Денис Коржицкий, председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси:

На следующую пятилетку подан ряд проектов, связанных с роботизацией «Белкоммунмаша» и других организаций промышленного сектора нашей страны. Несмотря на то, что уже сделано немало, но обратили внимание на совещании, что это надо делать быстрее. Научные инструментарии и исследовательские аппараты не проблема. Утолять надо кадровый дефицит. И в НАН, как и в других сферах интеллектуального труда, есть и протекционизм, и нездоровая конкуренция. Первый требует выстроить преемственность поколений научной мысли.