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Лукашенко: с молодёжным футболом у нас всё нормально, взрослые – страшно смотреть!

21 ноября 2025 17:42
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До 1 января Президент ожидает предметные, детальные и согласованные предложения по совершенствованию и развитию научной сферы в Беларуси. Этот дедлайн прозвучал 21 ноября на масштабной встрече главы государства с учеными и руководством Национальной академии наук, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Время диктует правила игры. Со стратегией мы определились. Теперь же нужна не имитация бурной деятельности, а конкретные, пусть и небольшие, но точечные шаги и выверенная тактика. 

Лукашенко: без науки быстрого развития не будет – мы отстанем, и нас затопчут. Подробности.

Лукашенко: с молодёжным футболом у нас всё нормально, взрослые – страшно смотреть!-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы меня все стратегией кормите. Вот футболисты – мне: вы знаете, поколение вырастает новое. Да я говорю: нас не будет, пока это поколение вырастет. У нас с детским и юношеским, молодежным футболом все нормально. Как взрослые – страшно смотреть. Вы чуть-чуть подождите... Ну тогда подождите вы с зарплатами, со статусами и прочее. Денег не хватает, мало денег и прочее. Вот мы тут корячимся, изобретаем, денег нет. 

Встанете и скажете, кому мы не заплатили за великие открытия. Если такие люди есть, немедленно рассмотрим ваши заявления и примем соответствующее решение. Сразу же заберем у врачей, учителей, у пенсионеров и прочих – и вам отдадим деньги. Подробности здесь.

# Государственная политика в области спорта # Александр Лукашенко # Белорусская наука

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