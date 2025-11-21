Лукашенко: с молодёжным футболом у нас всё нормально, взрослые – страшно смотреть!

Время диктует правила игры. Со стратегией мы определились. Теперь же нужна не имитация бурной деятельности, а конкретные, пусть и небольшие, но точечные шаги и выверенная тактика.

До 1 января Президент ожидает предметные, детальные и согласованные предложения по совершенствованию и развитию научной сферы в Беларуси. Этот дедлайн прозвучал 21 ноября на масштабной встрече главы государства с учеными и руководством Национальной академии наук, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы меня все стратегией кормите. Вот футболисты – мне: вы знаете, поколение вырастает новое. Да я говорю: нас не будет, пока это поколение вырастет. У нас с детским и юношеским, молодежным футболом все нормально. Как взрослые – страшно смотреть. Вы чуть-чуть подождите... Ну тогда подождите вы с зарплатами, со статусами и прочее. Денег не хватает, мало денег и прочее. Вот мы тут корячимся, изобретаем, денег нет.

Встанете и скажете, кому мы не заплатили за великие открытия. Если такие люди есть, немедленно рассмотрим ваши заявления и примем соответствующее решение. Сразу же заберем у врачей, учителей, у пенсионеров и прочих – и вам отдадим деньги. Подробности здесь.