Лукашенко: без науки быстрого развития не будет – мы отстанем, и нас затопчут

До 1 января Президент ожидает предметные, детальные и согласованные предложения по совершенствованию и развитию научной сферы в Беларуси. Этот дедлайн прозвучал 21 ноября на масштабной встрече главы государства с учеными и руководством Национальной академии наук, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вот правда. Вы сейчас сможете вспомнить хоть одну нашу научную разработку последнего времени, которая бы гремела? Пусть не на весь мир, но на всю Беларусь хотя бы. Речь ведь не обязательно идет о какой-то заоблачной технологии. Можно с земного начать. Александр Лукашенко задачи давно ставил. Время прошло, а актуальности свои они, увы, не потеряли. По-прежнему не решены.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Вот только закончилась уборка, полностью все убрали – молодцы, спасибо, недостатков хватает, но сделали. Вчера мне докладывают некоторые губернаторы: вот, тут соломы немного осталось, уберем и прочее. Что такое не вовремя убранная солома там, где подсеяны травы? Это значит, там полосами пропадет эта трава, мы не получим корма. Или вообще солому вовремя не убрали, там всегда под ней потери.

Александр Лукашенко: Михаил Владимирович, там прорастать будет зерно, которое выпало, и солома врастает в эту стерню, а то и в почву, и ее не убрать. Пахать невозможно, технологии нарушаются и так далее. Чего не хватает? Не хватает и, как на Западе, пресса. Рулонного пресса, который мотает солому, вы видите, мимо поля проезжаете, рулоны эти лежат. Встал вопрос – его надо сделать. У нас что-то там в Бобруйске Виктор Михайлович делает.

Александр Лукашенко:

Ему говорю – отвечаешь за промышленность, в будущем году к заготовке сена, это и сено тоже. Должна быть машина, которая работает не хуже западной. Встаньте, скажите, кто это делал из вас? Тишина – вот вам и статус, вот вам и зарплата, и деньги. Если хотите откровенного разговора с моей стороны, изобретите схему, где мы вас проавансируем, пока вы не создадите конечный продукт, этот пресс, доильную установку или еще что-то. Вы люди ученые, вы от меня требуете. Где вы видели, чтобы просто так кому-то платили?

Авансируем – да, но под гарантии, под обязательства какие-то. Все ж просто, человечество это уже прошло и придумало. Общество пришло к такому состоянию государства, к такому состоянию, что без науки дальше развития быстрого не будет. Мы отстанем, мы остановимся, мы упадем, а идущие за нами нас затопчут, как я вам говорил.