После событий 2020 года народ перестал клеймить позором военных и милицию – Лукашенко

До 1 января Президент ожидает предметные, детальные и согласованные предложения по совершенствованию и развитию научной сферы в Беларуси. Этот дедлайн прозвучал 21 ноября на масштабной встрече главы государства с учеными и руководством Национальной академии наук. Александр Лукашенко призвал ученых ориентировать научную работу исключительно на актуальные запросы экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Большой разговор главы государства с научным сообществом Беларуси за время подготовки к нему был несколько трансформирован. От формата съезда ученых сознательно отошли, но окончательно не отказались. Об этом в самом начале без малого четырехчасового обстоятельного и местами жесткого диалога сказал Александр Лукашенко. Съезд проведут, но позже, сейчас же важно разобраться с текущей ситуацией. И в ожидании процесса в Универсальном зале Дворца Независимости было напряженно тихо.

Две сотни представителей научного сообщества разных уровней из разных сфер, члены правительства, губернаторы. Все понимали: разговор будет непростым, но необходимым. Если, конечно, мы планируем жить в независимой и развитой стране. Глава государства в течение недели несколько раз затрагивал тему этого разговора. Президент готовился, анализировал, собирал информацию. О необходимости повысить статус с завидным постоянством говорили и говорят представители разных сфер. Медики, педагоги, силовики и вот теперь ученые. Вот только что стоит за строгой формулировкой? Президент призывает не подменять понятия и не лукавить. Статус – это не столько про деньги, сколько про ощущения. Красноречивый пример из недавнего прошлого. Лукашенко – ученым: что вы сделали, чтобы наша страна могла чем-то гордиться? Подробности.