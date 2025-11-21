После событий 2020 года народ перестал клеймить позором военных и милицию – Лукашенко
До 1 января Президент ожидает предметные, детальные и согласованные предложения по совершенствованию и развитию научной сферы в Беларуси. Этот дедлайн прозвучал 21 ноября на масштабной встрече главы государства с учеными и руководством Национальной академии наук. Александр Лукашенко призвал ученых ориентировать научную работу исключительно на актуальные запросы экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Большой разговор главы государства с научным сообществом Беларуси за время подготовки к нему был несколько трансформирован. От формата съезда ученых сознательно отошли, но окончательно не отказались.
Об этом в самом начале без малого четырехчасового обстоятельного и местами жесткого диалога сказал Александр Лукашенко. Съезд проведут, но позже, сейчас же важно разобраться с текущей ситуацией. И в ожидании процесса в Универсальном зале Дворца Независимости было напряженно тихо.
Две сотни представителей научного сообщества разных уровней из разных сфер, члены правительства, губернаторы. Все понимали: разговор будет непростым, но необходимым. Если, конечно, мы планируем жить в независимой и развитой стране. Глава государства в течение недели несколько раз затрагивал тему этого разговора. Президент готовился, анализировал, собирал информацию.
О необходимости повысить статус с завидным постоянством говорили и говорят представители разных сфер. Медики, педагоги, силовики и вот теперь ученые. Вот только что стоит за строгой формулировкой? Президент призывает не подменять понятия и не лукавить. Статус – это не столько про деньги, сколько про ощущения. Красноречивый пример из недавнего прошлого.
Лукашенко – ученым: что вы сделали, чтобы наша страна могла чем-то гордиться? Подробности.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Середина 90-х, конец 90-х – тяжелейшие были времена. И кто только не бросал тухлые яйца и прочее в наших военных, милицию – людей в погонах. Все говорили тогда: статус надо поднимать и прочее. Я их статус поднимал? Да, и ученых тоже я готов статус поднимать, если поднимается.
Но когда народ перестал клеймить позором наших военных и милицию? После 2020 года. Когда люди в погонах встали рядом с Президентом, а то впереди, и сказали: нет! Страна будет суверенной и независимой и будет развиваться своим умом. И мы не позволим ввергнуть в пучину событий, грязных событий, нашу Беларусь.
Было так? 2020 год, вы же все помните. Они этим самым подняли свой уровень и статус на высочайший уровень. Может быть, то время не пришло? Может, еще тот 2020 год для ученых не наступил, когда вы статус свой поднимете? Поэтому статус ученого ищите в себе.