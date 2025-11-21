Люди сидят, ждут, а он не приходит – Лукашенко о работе ректоров

До 1 января Президент ожидает предметные, детальные и согласованные предложения по совершенствованию и развитию научной сферы в Беларуси. Этот дедлайн прозвучал 21 ноября на масштабной встрече главы государства с учеными и руководством Национальной академии наук, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Еще одна моральная вещь. Мы некоторым ученым, они у меня на контроле, следуя вашим принципам омоложения, предоставили солидные должности. Естественно, накануне крупного события, как у нас сегодня с вами разговор, я мониторю ситуацию в обществе. Очень часто это делаю. В сельском хозяйстве перед витебским собранием, перед поездкой в Чернобыльский район, недавно вы наблюдали по югу Беларуси, я также специальными методами посмотрел, чем живет общество, чем оно дышит.

И вот назначил, о ректорах идет речь, они же тоже ученые, да еще какие ученые! Назначили несколько новых ректоров. Ну и осуществили мониторинг в коллективе, прежде всего. Как же они там работают? Позорище! От элементарного обнаглели, зажрались, иначе не скажешь, извините, перед учеными за этот термин, зажрались до крайности. Доходило до того, ректор назначает совещание, приходят не глупее его люди. Два часа опоздать может, а то и вообще не прийти. Понимаете, люди сидят, ждут ректора, а он не приходит на совещание!

Вот мы с вами назначили совещание, на сколько минут я опоздал? Это не только из-за уважения к вам, а потому что вы сразу через меня смотрите на страну. Ну если Президент такой, так и страна такая. Кажется, мелочь.

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