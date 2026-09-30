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Новости по тегу #Ученые

Ставка на свое! Белорусские ученые вывели новый гибрид кукурузы
30 сентября 2026 17:46

Ставка на свое! Белорусские ученые вывели новый гибрид кукурузы

Такого примера в масштабах мира нет! Маркевич о совместных разработках ученых Союзного государства
21 июня 2026 07:46

Такого примера в масштабах мира нет! Маркевич о совместных разработках ученых Союзного государства

Ученые из Могилева разработали производство твердосплавных пластины из лома – узнали о технологии
12 июня 2026 16:58

Ученые из Могилева разработали производство твердосплавных пластины из лома – узнали о технологии

Ученые Беларуси и России обсудили электромагнитные свойства наноматериалов на конференции в Минске
08 июня 2026 17:38

Ученые Беларуси и России обсудили электромагнитные свойства наноматериалов на конференции в Минске

Уникальный препарат против рака легких разрабатывают белорусские ученые
02 июня 2026 17:00

Уникальный препарат против рака легких разрабатывают белорусские ученые

В Вооруженных Силах Беларуси начались командно-штабные учения тыловых служб
26 мая 2026 07:54

В Вооруженных Силах Беларуси начались командно-штабные учения тыловых служб

Белорусские ученые будут изучать климат в Арктике
28 февраля 2026 08:21

Белорусские ученые будут изучать климат в Арктике

Профессор БГМУ разработала новый метод диагностики рака – метастазы можно выявить на ранней стадии
21 февраля 2026 17:13

Профессор БГМУ разработала новый метод диагностики рака – метастазы можно выявить на ранней стадии

Станет ли белорусская наука выгодной и в чём её главная функция? Обсудили в ток-шоу «По существу»
16 февраля 2026 18:34

Станет ли белорусская наука выгодной и в чём её главная функция? Обсудили в ток-шоу «По существу»

В Беларуси 40 иностранных граждан получили учёную степень за 2025 год
16 февраля 2026 17:08

В Беларуси 40 иностранных граждан получили учёную степень за 2025 год

Наука может зарабатывать деньги – директор Института экономики НАН
16 февраля 2026 17:03

Наука может зарабатывать деньги – директор Института экономики НАН

Караник назвал 3 направления монетизации белорусских научных разработок в 2025 году
16 февраля 2026 16:19

Караник назвал 3 направления монетизации белорусских научных разработок в 2025 году