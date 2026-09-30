Новости по тегу #Ученые

Полесский институт растениеводства презентовал новый гибрид кукурузы «Вивален 1322». С 2026 года он официально включен в Государственный реестр сортов и рекомендован для выращивания как на зерно, так и на силос.
Белорусские и российские ученые разработали систему, которая позволяет лечить врожденные и приобретенные проблемы с позвоночником нашим детям.
Результат – резкое снижение зависимости от зарубежных поставок и крупные заказы от ведущих заводов страны.
В программе форума – более 60 докладов.
Аналогов лекарству нет!
Главная задача тренировок – отработать четкое управление снабжением войск в условиях кризисных ситуаций.
Также их интересуют залежи полезных ископаемых.
Научные исследования Елены Жук посвящены современным методам радиационной диагностики злокачественных новообразований в онкологии и гинекологии – области, где точность означает своевременное спасение жизней.
На площадке ток-шоу «По существу» практики и теоретики разобрались в ракурсе финансов и научных изысканий.
Больше всего среди них – китайцев. Высшая аттестационная комиссия подвела итоги работы в прошлом году. Всего 261 соискатель получил ученую степень.
«Каждый может зарабатывать, и с молодого достаточно возраста, если ты себя показываешь, что ты умеешь, что ты способен».
«Первое – когда технология, разработанная учеными, превратилась в новое предприятие».
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