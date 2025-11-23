ВГУ – 115 лет! Как старейший университет Беларуси готовит востребованных специалистов для всего мира?

Беларусь может по праву гордиться системой образования. Наши специалисты востребованы, а за знаниями к нам едут из других стран. К примеру, в Витебском государственном университете имени Машерова учатся студенты из 24 стран – от Китая до Таджикистана, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. С выбором иностранные студенты не ошиблись. Витебский вуз – это качество, буквально проверенное временем. Здесь больше века готовят педагогов, а среди выпускников много знаменитых политиков, ученых и учителей. Многие из них на неделе лично решились поздравить альма-матер с юбилеем. Об истории одного из старейших университетов страны расскажет Элла Маркевич.

Константин Киселев, директор Гимназии № 2 Витебска:

Высочайшего уровня педагоги, которые заложили мощную филологическую базу, которая остается со мной на протяжении всей жизни.

С трепетом в голосе и приятной ностальгией Константин Киселев вспоминает студенческие годы в стенах родного ВГУ. Выпускник университета 2003 года, а сегодня директор 2-й гимназии Витебска. Кажется, он успевает все: выступать на школьных мероприятиях, уделять внимание каждому ученику и вести гимназию к новым высотам. Уже несколько лет подряд она удерживает звание лучшей не только в регионе, но и в стране. А ее ученики – в числе сильнейших в мире. Константин Киселев:

По итогам 2024 – 2025 годов у нас есть пять призеров чемпионата мира по математике. Больше нет ни в одном учебном заведении мира. На только что завершившейся олимпиаде Союзного государства по русскому языку и литературе Гимназия № 2 города Витебска стала самым результативным учебным заведением. Секрет такого успеха, признается директор, в сплоченной команде педагогов, которые умело сочетают проверенные временем традиции и современные методы. Инновационные подходы – именно то, что в качестве рабочего инструмента забирает с собой каждый выпускник Витебского государственного университета. А и их, без преувеличения, можно встретить по всему миру. Только сегодня в вузе учатся около 2 тысячи иностранцев.

Это одна из последних работ Лю Цзюньцзе, аспиранта художественно-графического факультета. В витебский вуз приехал 5 лет назад. Здесь, как говорится, сошлось все. И возрастающий спрос в КНР на художественные специальности – только оцените, как проходит экзамен в местные колледжи искусств.

И репутация ВГУ. Уже больше 3 тысяч китайских студентов выбрали этот университет. В свое время о витебском вузе Лю узнал от друзей, а теперь живописец (и почти преподаватель) и сам вовсю рекомендует наше образование: качество, цена и неповторимая культура. А чего еще ждать от родины Шагала?

Лю Цзюньцзе, аспирант Витебского государственного университета имени П.М. Машерова (Китай):

Тут много художников и богатая история. Я был много в художественных музеях. Это лучшая культура.