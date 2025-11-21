Мужики, надо серьёзно встряхнуться! О чём Президент говорил с учёными почти 4 часа

До 1 января Президент ожидает предметные, детальные и согласованные предложения по совершенствованию и развитию научной сферы в Беларуси. Этот дедлайн прозвучал 21 ноября на масштабной встрече главы государства с учеными и руководством Национальной академии наук, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко призвал ученых ориентировать научную работу исключительно на актуальные запросы экономики. Иными словами, между лабораторией и заводским цехом не должно быть пропасти. Только в этом случае деньги, вложенные государством в науку, принесут дивиденды. А из этой формулы, собственно, следуют и варианты решения других вопросов, связанных, например, с зарплатами научных сотрудников или статусом ученого. Государство намерено поддерживать ученых, но нужен очевидный результат и обозримые перспективы. О деталях максимально предметного и местами и весьма жесткого разговора репортаж Алены Сыровой.

Большой разговор главы государства с научным сообществом Беларуси за время подготовки к нему был несколько трансформирован – от формата съезда ученых сознательно отошли, но окончательно не отказались. Об этом в самом начале, без малого, четырехчасового обстоятельного и местами жесткого диалога сказал Александр Лукашенко. Съезд проведут, но позже, сейчас же важно разобраться с текущей ситуацией. И в ожидании процесса в универсальном зале Дворца Независимости было напряженно тихо.

Две сотни представителей научного сообщества разных уровней, из разных сфер, члены правительства, губернаторы. Все понимали, разговор будет непростым, но необходимым. Если, конечно, мы планируем жить в независимой и развитой стране. Глава государства в течение недели несколько раз затрагивал тему этого разговора. Президент готовился, анализировал, собирал информацию и... После событий 2020 года народ перестал клеймить позором военных и милицию – Лукашенко. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Все закончилось статусом ученого. Цитата от Косинца Александра Николаевича: «Статус надо повышать». Прочитал я это неделю назад, все эти материалы, потом еще раз, что редко бывает, откровенно скажу, не по диагонали, а по строчкам. Одну из записок, не буду называть фамилии, я до сих пор не усвоил, что человек хотел сказать. Если так он диссертации писал в свое время, это кошмар. Поэтому при диссертации он… Подобное даже сегодня не говорите. Не знаю, для кого вы пишете их таким языком, но не об этом речь. Давайте без амбиций и понтов начинать работать, без науки не может быть страны – Лукашенко.

Владимир Караник без одного дня полгода как возглавляет Национальную академию наук. В эту должность он пришел после работы в правительстве и губернаторского опыта. Поэтому на работу важнейшей структуры смотрит не однобоко. Зная требования Президента, он сосредоточился на проблемах, которые сегодня есть, и путях их решения. Кадры, финансирование, практикоориентированность. Но прежде всего нужно навести организационный порядок. Это база. Электромобиль не обещаем, но можем быть полезными для реального сектора экономики – Караник о развитии НАН. Подробности.

Для понимания. В структуре НАН есть институт с одной штатной единицей. Звучит эффектно, но неэффективно. Владимир Караник, председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси:

Имеющиеся сложности с координацией работы ведут к появлению параллельных исследований, дублированию предметов и объектов разработки. Конкуренция в науке – это хорошо, но отсутствие оперативного обмена информацией и достижениями приводит к неоправданным затратам и отсутствию результатов, значимых для обеспечения технологического суверенитета и экономического развития страны. И примеров здесь много. И те беспилотники, которые вы абсолютно справедливо критикуете, и лазеры – мы часто параллелим наши разработки, не понимая и не зная, чем занимаются наши смежники. При этом не консолидируя наши усилия. Давайте без амбиций и понтов начинать работать, без науки не может быть страны – Лукашенко. Подробности здесь. Понятно, что должно быть место и теории, и экспериментам, это же наука, но где-то ведь должен быть и результат, иначе деньги потрачены зря, а лишних у нас нет. Красноречивый пример.

Александр Лукашенко:

Еще пример. Александр Николаевич Косинец подтвердит, я все время его в Устье, к нему на Родину, в Витебскую область посылаю, он там был губернатором и поддерживал вашу идею о разведении новой породы коров. Датской красной, да? Докладывает мне, несколько десятков осталось, и бывший (бывших не бывает) академик наш говорил: знаете, это нормально для науки, если две коровы останется из 200 (или сколько мы там покупали). Это, говорит, нормально. «Хорошие» риски... Заложили вы там неприличный процент на свои риски. Прорыв белорусских медиков в лечении рака! Сергей Красный рассказал о новой методике – результаты уже есть.

Технологический суверенитет – это необходимые условия для дальнейшей работы и выживания государства в целом. Александр Лукашенко на примерах глобальных и частных, эфирных и не очень доходчиво объяснял то, почему мы просто не можем себе позволить сегодня пойти другим путем. Это касается не только тех, кто был сегодня во Дворце Независимости, но и всех, кто планирует связать свою жизнь с наукой и суверенной Беларусью. Лукашенко поручил министерствам сформировать для ученых перечень перспективных разработок. Александр Лукашенко:

Требования к науке будем только усиливать, а за результаты достойно платить. В самом начале я вам об этом сказал. Извините, если слишком резко, но, по сути, я ни от чего не отказываюсь. Поэтому хочу, чтобы вы понимали мои подходы. Но они же земные. Дай товар – получи деньги. Если заслуживаешь доверия, дадим аванс, и немалый. Гарантии должны быть. Может, Владимир Степанович прогарантирует. Мы у него спросим, что под гарантией, что в залог. Не померзшие же эти коровы. Владимир Караник:

Живые они там. Живые.