Давайте без амбиций и понтов начинать работать, без науки не может быть страны – Лукашенко

Без науки не может быть страны! Давайте работать без амбиций и понтов! На этом сегодня акцентировал внимание Александр Лукашенко во время совещания по вопросам развития научной сферы и деятельности Национальной академии наук Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участниками большого и принципиального разговора стали около 260 человек. Совещание Президент анонсировал не единожды, поскольку к научному сообществу накопились серьезные вопросы. Развитие сферы должно идти в ногу с экономикой – это стратегическая необходимость для страны – и находить практическое применение в производстве, технологиях, социальной сфере, а не оставаться на полках в лабораториях. Это требование Президента звучало уже не раз. А в качестве фидбека от научного сообщества, что нужно повышать статус ученого и уровень зарплат.

Александр Лукашенко потребовал конкретный и, прежде всего, экономический результат, что особенно важно в условиях сегодняшнего курса на импортозамещение. В качестве показательного примера глава государства упомянул проекты по созданию беспилотников и электромобиля, которые белорусские ученые обещают уже несколько лет, но практических результатов до сих пор нет. Это же касается вакцины от рака, разного рода ветеринарных препаратов для агропромышленного комплекса страны. Все осталось пока на уровне разговоров.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

От меня хотите, чтобы я ваш статус повысил. Вы задумайтесь, как я над этим. Я вот неделю думаю, как же мне ваш статус повысить? И кто это должен делать? Если вы грозитесь называть себя учеными, так повышайте свой статус. Никто, кроме ученого, свой статус повысить не может. Это должны сделать вы. Если совсем откровенно, хочу вам задать вопрос, где тот ученый, имя которого гремит не на весь мир, не на постсоветское пространство, на Беларуси?

Это не только ко мне вопрос, это и к вам вопрос – статус ученого. Запомните, не повысите вы его – никакого у вас статуса не будет. Статус – это не зарплата и деньги. Это уровень ваш, как ученого. Поэтому статус ученого ищите в себе. Денег не хватает, мало денег и прочее. Вот мы тут корячимся, изобретаем, денег нет. Встанете и скажете, кому мы не заплатили за великие открытия. Если такие люди есть, немедленно рассмотрим ваше заявление и примем соответствующее решение. Без науки не может быть страны. И сегодня такой момент, когда наука архиважна. Вы к этому готовы?

Если готовы, давайте без амбиций и понтов начинать работать. Общество пришло к такому состоянию государства, к такому состоянию, что без науки дальше развития быстрого не будет. Мы отстанем, мы остановимся, мы упадем, а идущие за нами нас затопчут, как я вам говорил.