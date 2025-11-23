События на границе могли развиваться по-разному, но Беларусь отстояла свои национальные интересы – Бузин

Три недели назад западные соседи закрыли свои КПП на наших границах. К тому моменту работало два КПП на литовском направлении. Польские закрылись раньше под марочку учений. Нас убеждали, что мы чуть ли не в изоляции. Развивали тезис возвращения железного занавеса. Прошел месяц, и вместо двух – четыре открытых КПП. Сначала проволоку отодвинула Польша, выдержав паузу и просто не выдержав – Литва. Магия или сила зависти? Разобрались в программе «Суровый взгляд».

Насколько научный подход применим к политике? И можно ли было вообще просчитать, что таким образом развернется ситуация с пограничными пунктами между Беларусью и Евросоюзом? Николай Бузин, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

С помощью науки можно просчитать практически все, если иметь необходимую базу, не обходить соответствующие алгоритмы и четко поставить задачу для специалистов в этой области. На мой взгляд, Республика Беларусь заранее просчитала эти вопросы, потому что наш Президент неоднократно говорил, что это закончится, наши соседи возьмутся за голову. Им придется разговаривать и обращаться к нормальному диалогу. На мой взгляд, это прагматичный подход, который был обусловлен глубоким анализом происходящих событий и, как вы правильно сказали, предвидением обстановки. Я уверен, что события могли развиваться различным вариантом. Могло быть как минимум около пяти вариантов, о которых можно говорить. Но благодаря целенаправленной, прагматичной, последовательной политике Республики Беларусь и конкретно Президента мы в очередной раз прошли по этой кромке, по тонкому льду, отстояв свои национальные интересы и найдя правильное решение в очень сложной обстановке.