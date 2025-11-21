Лукашенко – учёным: что вы сделали, чтобы наша страна могла чем-то гордиться?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы должны сказать об этом великом открытии. Может, вы великие беспилотники изобрели или в ракетном производстве чудо сделали какое-то? Расскажите, ученые, что вы сделали для того, чтобы наша страна могла чем-то гордиться? Или вы IT-технологии какие-то внедрили? Или вы робота изобрели для доения коров, самый современный, самый лучший в мире? Вы его изобрели? Для меня это актуально, потому что из села высасываем каждый год. Уже там никого не осталось. Завтра некому будет коров доить, а молоко любим все, молочные продукты.