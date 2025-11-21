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Лукашенко – учёным: что вы сделали, чтобы наша страна могла чем-то гордиться?

21 ноября 2025 13:35
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Президент потребовал прекратить выполнение невостребованных исследований и создание бесперспективной продукции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Госпрограммы – это не кормушка!

Об этом 21 ноября заявил Александр Лукашенко во время совещания по вопросам развития научной сферы и деятельности Национальной академии наук Беларуси.

Лукашенко – учёным: что вы сделали, чтобы наша страна могла чем-то гордиться?-2

Участниками большого и принципиального разговора, который длился 3,5 часа, стали около 260 человек.

Давайте без амбиций и понтов начинать работать, без науки не может быть страны – Лукашенко. Подробности здесь.

Лукашенко – учёным: что вы сделали, чтобы наша страна могла чем-то гордиться?-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы должны сказать об этом великом открытии. Может, вы великие беспилотники изобрели или в ракетном производстве чудо сделали какое-то? Расскажите, ученые, что вы сделали для того, чтобы наша страна могла чем-то гордиться? Или вы IT-технологии какие-то внедрили? Или вы робота изобрели для доения коров, самый современный, самый лучший в мире? Вы его изобрели? Для меня это актуально, потому что из села высасываем каждый год. Уже там никого не осталось. Завтра некому будет коров доить, а молоко любим все, молочные продукты.

# НАН Беларуси # Александр Лукашенко # Белорусская наука

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