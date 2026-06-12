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Новости по тегу #Денис Коржицкий

Ученые из Могилева разработали производство твердосплавных пластины из лома – узнали о технологии
12 июня 2026 16:58

Ученые из Могилева разработали производство твердосплавных пластины из лома – узнали о технологии

В Госкомитете по науке и технологиям рассказали о ключевых достижениях и перспективных задачах
06 марта 2026 13:43

В Госкомитете по науке и технологиям рассказали о ключевых достижениях и перспективных задачах

Коржицкий: развитие высокотехнологичных производств – одно из приоритетных направлений в текущей пятилетке
15 января 2026 17:07

Коржицкий: развитие высокотехнологичных производств – одно из приоритетных направлений в текущей пятилетке

Лукашенко – учёным: «Где вы были, когда власть чуть не свергли?» Откровенный разговор с Президентом!
23 ноября 2025 17:34

Лукашенко – учёным: «Где вы были, когда власть чуть не свергли?» Откровенный разговор с Президентом!

Гигин: ты не учёный, если ты не ориентируешься на собственные достижения
22 ноября 2025 10:46

Гигин: ты не учёный, если ты не ориентируешься на собственные достижения

Ярмарка инновационных разработок прошла в Минске
28 ноября 2024 08:50

Ярмарка инновационных разработок прошла в Минске

Технический прогресс Беларуси – какие успехи есть уже и над чем нужно работать? Обсудили эксперты
11 ноября 2024 19:06

Технический прогресс Беларуси – какие успехи есть уже и над чем нужно работать? Обсудили эксперты

Комплексный прогноз научно-технического прогресса Беларуси – в чём важность документа?
11 ноября 2024 17:57

Комплексный прогноз научно-технического прогресса Беларуси – в чём важность документа?

Сделать за 100 долларов то, что Huawei делает за 100 млн – как дорого Беларуси обойдётся техсуверенитет?
11 ноября 2024 16:25

Сделать за 100 долларов то, что Huawei делает за 100 млн – как дорого Беларуси обойдётся техсуверенитет?

Претендуют больше 200 предприятий – кто получит Государственный знак качества?
23 июня 2024 19:46

Претендуют больше 200 предприятий – кто получит Государственный знак качества?

Лазаревич: «Был и будет рост цен, мы должны понимать, что он будет сдержан»
14 августа 2023 19:34

Лазаревич: «Был и будет рост цен, мы должны понимать, что он будет сдержан»

Лазаревич: «Мы любим своё. Но нужно тоже требовать от наших производителей качество»
14 августа 2023 19:26

Лазаревич: «Мы любим своё. Но нужно тоже требовать от наших производителей качество»