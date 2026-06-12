Новости по тегу #Денис Коржицкий

Результат – резкое снижение зависимости от зарубежных поставок и крупные заказы от ведущих заводов страны.
В ближайшие пять лет в нашей стране планируют внедрить около тысячи новых высокотехнологичных разработок в реальный сектор экономики.
Роботизация производств, импортозамещение, развитие биотехнологий – сейчас наполняются конкретными заданиями два десятка научно-технических программ практически по всем отраслям экономики.
Так с учеными раньше никто не говорил. Такого честного диалога еще не было. Президент неоднократно намекал на ошибки в организации научного процесса. Но на этот раз сказал прямо. Нет времени на интеллигентные и дипломатические пассажи!
К отечественной науке накопилось немало серьезных претензий, и одна из главных – недостаточное внедрение разработок в практику. Государство на эти цели выделяет значительные средства, однако отдачи от инвестиций – нет. Президент заявил, что недопустимо распыление государственных денег, как и инновац
Участие в ней приняли представители научных организаций, вузов и предприятий всей страны.
Как и где используют искусственный интеллект? Чем отличается технологический суверенитет от импортозамещения? Как работают стартапы и чего не хватает для научного рывка? Ответы на эти и другие вопросы искали эксперты ток-шоу «По существу».
Доработка или, так сказать, совершенствование этого документа является конституционной задачей.
«Вопрос поиска стратегических партнеров. Это очень принципиальный момент. Сегодня стратегиями никто не готов делиться. Но опять-таки, если мы говорим сегодня о Российской Федерации».
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