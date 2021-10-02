Лукашенко своё слово держит, а CNN – нет. Что показали по американскому телевидению вместо часового интервью с Президентом?

Новости Беларуси. Холодный душ для оппонентов власти и коллективного Запада. Интервью Президента Александра Лукашенко телеканалу CNN вызвало небывалый резонанс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства подробно рассказал о миграционном кризисе, назвав истинные причины и виновников сложившейся ситуации, высказался о беглых революционерах, прокомментировал лживые измышления вокруг посадки в минском аэропорту самолета Ryanаir, еще раз обозначил позицию Беларуси по вопросам интеграции с Россией, суверенитета и безопасности. Полная версия интервью уже вышла на белорусском телевидении.

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Как отмечают аналитики, интервью получилось не просто острым и на злобу дня. Вряд ли западные журналисты последуют совету Александра Лукашенко быть объективнее и честнее. Правда, это так и осталось за кадром. Несмотря на условие белорусского лидера, его мнение прозвучало на CNN в сокращенном формате – около восьми минут в эфире вместо часового интервью.