Лукашенко своё слово держит, а CNN – нет. Что показали по американскому телевидению вместо часового интервью с Президентом?

Новости Беларуси. Холодный душ для оппонентов власти и коллективного Запада. Интервью Президента Александра Лукашенко телеканалу CNN вызвало небывалый резонанс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Холодный душ для оппонентов власти и коллективного Запада. Интервью Президента Александра Лукашенко телеканалу CNN вызвало небывалый резонанс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глава государства подробно рассказал о миграционном кризисе, назвав истинные причины и виновников сложившейся ситуации, высказался о беглых революционерах, прокомментировал лживые измышления вокруг посадки в минском аэропорту самолета Ryanаir, еще раз обозначил позицию Беларуси по вопросам интеграции с Россией, суверенитета и безопасности. Полная версия интервью уже вышла на белорусском телевидении.
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Как отмечают аналитики, интервью получилось не просто острым и на злобу дня. Вряд ли западные журналисты последуют совету Александра Лукашенко быть объективнее и честнее. Правда, это так и осталось за кадром. Несмотря на условие белорусского лидера, его мнение прозвучало на CNN в сокращенном формате – около восьми минут в эфире вместо часового интервью.
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Выжимки исключительно в стиле американского телеканала – в угоду себе. Итоговый материал вышел коротким и похожим скорее на наспех смонтированный сюжет, а не интервью.
«Вы заметили, что корреспондент не отступил ни от одной строчки?» Щекин проанализировал интервью CNN с Лукашенко. Читайте здесь.
Получается, главное условие, при котором состоялась беседа – выдать интервью без купюр – не выполнено. Нюансы, детали и подробности подготовки интервью на канале «Главный. Тур» рассказал Анатолий Глаз, пресс-секретарь МИД.
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Лишь спустя пару часов телеканал CNN на своем сайте разместил полную версию видео с текстовой расшифровкой на английском языке. Такие действия уже вызвали бурю эмоций в экспертном сообществе. Вызывает возмущение и манера, с которой корреспондент брал интервью. Конечно, стиль американской школы журналистики отличается, но вопросы явно были заказные. Придя на интервью с заранее заготовленными неудобными вопросами, корреспондент сам оказался в неудобном положении. Белорусский лидер в пух и прах разнес все фейки и домыслы журналиста. В таком мнении сходятся эксперты и интернет-пользователи не только Беларуси.
Эта тема найдет свое отражение в итоговой программе «Неделя» 3 октября.
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