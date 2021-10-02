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Лукашенко своё слово держит, а CNN – нет. Что показали по американскому телевидению вместо часового интервью с Президентом?

02 октября 2021 18:08
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Новости Беларуси. Холодный душ для оппонентов власти и коллективного Запада. Интервью Президента Александра Лукашенко телеканалу CNN вызвало небывалый резонанс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко своё слово держит, а CNN – нет. Что показали по американскому телевидению вместо часового интервью с Президентом?-1

Глава государства подробно рассказал о миграционном кризисе, назвав истинные причины и виновников сложившейся ситуации, высказался о беглых революционерах, прокомментировал лживые измышления вокруг посадки в минском аэропорту самолета Ryanаir, еще раз обозначил позицию Беларуси по вопросам интеграции с Россией, суверенитета и безопасности. Полная версия интервью уже вышла на белорусском телевидении.

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Как отмечают аналитики, интервью получилось не просто острым и на злобу дня. Вряд ли западные журналисты последуют совету Александра Лукашенко быть объективнее и честнее. Правда, это так и осталось за кадром. Несмотря на условие белорусского лидера, его мнение прозвучало на CNN в сокращенном формате – около восьми минут в эфире вместо часового интервью.

Политолог Вадим Боровик: «Надо учитывать, с кем ты разговариваешь. Нельзя перебивать первое лицо государства». Читайте здесь.

Лукашенко своё слово держит, а CNN – нет. Что показали по американскому телевидению вместо часового интервью с Президентом?-3

Выжимки исключительно в стиле американского телеканала – в угоду себе. Итоговый материал вышел коротким и похожим скорее на наспех смонтированный сюжет, а не интервью.

«Вы заметили, что корреспондент не отступил ни от одной строчки?» Щекин проанализировал интервью CNN с Лукашенко. Читайте здесь.

Получается, главное условие, при котором состоялась беседа – выдать интервью без купюр – не выполнено. Нюансы, детали и подробности подготовки интервью на канале «Главный. Тур» рассказал Анатолий Глаз, пресс-секретарь МИД.

Анатолий Глаз о материале CNN: «Это все что угодно, только не интервью. Какая-то подлая уловка». Читайте здесь.

Лукашенко своё слово держит, а CNN – нет. Что показали по американскому телевидению вместо часового интервью с Президентом?-5

Лишь спустя пару часов телеканал CNN на своем сайте разместил полную версию видео с текстовой расшифровкой на английском языке. Такие действия уже вызвали бурю эмоций в экспертном сообществе. Вызывает возмущение и манера, с которой корреспондент брал интервью. Конечно, стиль американской школы журналистики отличается, но вопросы явно были заказные. Придя на интервью с заранее заготовленными неудобными вопросами, корреспондент сам оказался в неудобном положении. Белорусский лидер в пух и прах разнес все фейки и домыслы журналиста. В таком мнении сходятся эксперты и интернет-пользователи не только Беларуси.

Эта тема найдет свое отражение в итоговой программе «Неделя» 3 октября.

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# Интервью Александра Лукашенко # общество # Александр Лукашенко # Мэтью Чанс # Фотофакт

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