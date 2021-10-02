«Вы меня что, за безумца считаете?» Лукашенко ответил CNN на вопрос о мести ЕС за санкции

Новости Беларуси. Александр Лукашенко в интервью телекомпании CNN в очередной раз отверг фейковые предположения о том, что белорусская сторона использует мигрантов, чтобы отомстить Евросоюзу за политику санкций, а также то, что там принимают у себя оппозиционеров, сообщает БЕЛТА.

«Вы можете чем-нибудь доказать, что я решил отомстить Европейскому союзу? Вы меня что, за безумца считаете?» – задал прямой вопрос Александр Лукашенко.

Он обратил внимание, что Беларусь – это сравнительно небольшая по территории и населению страна. «Я что десятью миллионами могу диктовать условия полумиллиарду человек в Евросоюзе? Я не думаю, что вы считаете меня безумцем. В противном случае сюда бы не приехали. Поэтому я не собираюсь никому мстить», – отметил Президент.

«Мстить могут только слабые люди. Простите за нескромность, я себя слабаком не считаю. И не считаю необходимым мстить Европейскому союзу. Не собираюсь. Это вы им мстите, ваша страна. Зачем вы вышли из Европейского союза? Потому что надо было отомстить. А я мстить не собираюсь», – сказал Александр Лукашенко.

Он предложил журналисту CNN самому посетить границу и ознакомиться с реальным положением дел. «Я воспользуюсь этой возможностью, я ловлю вас на слове. Мы хотели бы посетить этих беженцев», – отреагировал Мэтью Чанс.

«Не надо меня ловить на слове. Если я сказал, что вы можете поехать на границу и посмотреть, мы вас хоть сегодня, хоть завтра туда отвезем. Вы в Москве сидите, можете приехать в любое время. Там 30 с лишним человек, которых мы одеваем, кормим и обогреваем. А по ту сторону – колючая проволока и стоят польские солдаты с автоматами. И покажем вам некоторые вещи, где травили собаками людей, избивали, применяли электрошокеры для того, чтобы выдавить людей, выбросить с территории Польши», – заверил глава государства

«Они ведь даже не в Польшу шли и не в Литву. Они шли в Германию, куда их позвали», – заметил белорусский лидер.

Читайте также:

«Возможно, мы какие-то вопросы упустили». Интервью Александра Лукашенко CNN длилось больше запланированного

Журналист CNN об условиях интервью с Лукашенко: не принимаем никаких ограничений

Александр Лукашенко: мы с Путиным достаточно умны, чтобы создать союз, который будет сильнее унитарного образования