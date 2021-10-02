Политолог Вадим Боровик: «Надо учитывать, с кем ты разговариваешь. Нельзя перебивать первое лицо государства»

Как отмечают аналитики, интервью получилось не просто острым и на злобу дня. Вряд ли западные журналисты последуют совету Александра Лукашенко – быть объективнее и честнее. Правда, это так и осталось за кадром. Несмотря на условие белорусского лидера, его мнение прозвучало на CNN в сокращенном формате. Всего около восьми минут в эфире вместо часового интервью. Выжимки – исключительно в стиле американского телеканала – в угоду себе.

Итоговый материал вышел коротким и совсем не похожим на интервью, скорее наспех смонтированный сюжет. Получается, главное условие, при котором состоялась беседа – выдать интервью без купюр – не выполнено. Лишь спустя пару часов телеканал на своем сайте разместил полную версию видео и текстовую расшифровку на английском языке. Такие действия уже вызвали бурю эмоций в экспертном сообществе. Вызывает возмущение и манера, с которой корреспондент брал интервью. Конечно, стиль американской школы журналистики отличается, но вопросы явно были заказные. В таком мнении сходятся эксперты и интернет-пользователи.

Вадим Боровик, политолог:

У них есть эта западная неотесанность. Надо учитывать, с кем ты разговариваешь. Нельзя перебивать первое лицо государства. С руками надо быть аккуратнее, не надо ничего ронять. Должен быть какой-то уровень. Вы приехали брать интервью у первого лица государства, которое находится в центре Европы, играет достаточно серьезную роль на международной арене. В регионе мы звучим постоянно. Нужно уметь задавать вопросы, нужно готовиться. Меня всегда настораживает, когда представители западной прессы задают заготовленные вопросы и по ходу неспособны сориентироваться. Когда мы давали согласие на то, что дадим интервью, одним из условий было, что оно выйдет без купюр. Цель какая? Ведь мы ничего не боимся. Но поймите, что любую речь можно нарезать таким образом, что будет неблаговидно выглядеть первое лицо государства, недостоверно донесены те или иные факты. Ведь задача главы государства, когда он давал это интервью и соглашался на него, – донести позицию Беларуси. Искренне ее донести. И достоверную позицию. А когда это интервью изрежут, дадут его кусками, действительно, позиция искажена. У них часто цель – это не получить ответ, а озвучить свою позицию, то есть дать затравку для репортажа, обвинений. Та искренняя позиция главы государства, аргументированные ответы посадили в лужу корреспондента.