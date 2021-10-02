«Вы заметили, что корреспондент не отступил ни от одной строчки?» Щёкин проанализировал интервью CNN с Лукашенко

Николай Щекин, политолог:

Приезд международного корреспондента CNN Мэтью Чанса говорит о том, что Александра Григорьевича Лукашенко они признали Президентом. Для них он стал легитимным. Теперь все вопросы относительно выборов пусть оставят у себя. Это первое. Второе. Вы заметили, как корреспондент реагировал на ответы главы государства? Очень нервно и беспокойно. А почему? Потому что он не привык, когда глава государства говорит открыто, откровенно, честно, искренне, владеет фактурой, да еще и отвечает наступательно. Мы отлично знаем, что западноевропейское медиапространство действительно придерживается двойных стандартов, лживо. Глава государства на «Большом разговоре с Президентом» пообещал, что даст интервью, но с условием, что будет оно дано без купюр. Не первый раз, когда нас обманывали.

Не первый раз глава государства CNN и британской медиакорпорации давал интервью. И не первый раз, когда они с купюрами, более того, с подтасовкой определенной преподносили своим зрителям. Взывать к совести, профессиональному этикету корреспондентов коллективного Запада не стоит. Они, как мантру, повторяют одно и то же. Они заказные, по методичке. Вы заметили, что корреспондент не отступил ни от одной строчки? Как на «Большом разговоре» задавали вопросы корреспонденты, из CNN в том числе, так и сейчас – одни и те же вопросы. Это говорит о том, что они и Беларусь не знают, и Президента плохо понимают, его принципиальность, и, наверное, вообще не понимают белорусский народ. Этими вопросами, темами они пытаются нас раскачать. Это говорит, во-первых, о лицемерии и лживости этих медиахолдингов, а во-вторых, об очень большой зависимости от тех денег и компаний, кто им платит. А платят им спецслужбы и определенные транснациональные корпорации, которые продвигают свои национальные или корпоративные интересы.

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