Родовская: свою задачу в CNN провалили. На все домыслы Президент давал очень чёткие ответы
Новости Беларуси. Интервью главы государства СNN стало одной из самых обсуждаемых тем. Во Дворце Независимости Александр Лукашенко ответил на вопросы журналиста американской телекомпании. Интервьюером выступил Мэтью Чанс, работающий в московском корпункте СNN, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
И, как показал разговор, ни риторика, ни список вопросов не меняются, независимо от фамилии корреспондента. Темы для обсуждения остались прежними. Журналист задавал вопросы, похожие на те, что звучали от западных СМИ во время «Большого разговора», нередко обвиняя Александра Лукашенко чуть ли не в проблемах Запада. Наш Президент настоятельно рекомендовал обратить внимание на бездоказательность обвинений Польши в том, что белорусская сторона способствует расширению потока беженцев на Запад. А вопрос о вхождении нашей страны в состав России откровенно назвал «западной выдумкой».
Алена Родовская, ведущая общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио»:
Вчера, глядя на эти небольшие отрывки, которые мы увидели в Сети, мне стало понятно, что свою задачу, поставленную редакцией, они провалили. Потому что на все домыслы Президент давал очень четкие и понятные ответы. И, к сожалению, произошло как легкое разочарование от вопросов журналистов во время «Большого разговора», и сейчас мне кажется, что это был полный провал.
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