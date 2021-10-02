Азарёнок: перед ним сидел яркий, оригинальный, сильный славянский лидер. И ручонки мирового гегемона трусливо дрожали

Новости Беларуси. Григорий Азаренок и «Тайные пружины политики 2.0» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

Начнем мы с позора. Позора Запада, который воплотился в одном конкретном журналисте CNN. Но что хочется отметить – какие же они трусы. Интервью этому каналу было дано с одним условием – показывать все без купюр. А выдали они только 8 минут. Жалкие и смешные трусы. Наблюдать за поведением этого смазливого американца было забавно. Он не мог успокоиться и постоянно повторял одни и те же штампы, которые им так нравятся. Мигранты, накаченные наркотиками, и даже насилие приплел. Давайте же вспомним самую изнасилованную из всех изнасилованных.

Били конкретно в этом бусе. ОМОНовцы, десять штук, меня били. Дубинами били, оскорбляли, угрожали смертью, снимали штаны с меня. Сказали, по кругу пустят. Сказали, что [...] так, что мама родная не узнает.

Григорий Азаренок:

Журналист попал в ловушку своего собственного сознания. Эти коронованные там привыкли, что им в рот смотрят, что политики зависят от СМИ. Там фигур создают медиа. А здесь перед ним сидел живой, яркий, сильный, оригинальный, настоящий славянский лидер. И ручонки мирового гегемона трусливо дрожали.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы там разволновались, уронили приборы какие-то.

Мэтью Чанс, старший международный обозреватель телеканала CNN в России, глава корпункта:

Это очень интересно, очень интересно, спасибо. Григорий Азаренок:

Посмотрите интервью. Наш Президент порвал пропагандиста. Американец хотел спровоцировать, а нарвался на публичную порку. И такая же публичная порка ждет весь коллективный Запад. И еще один момент. Он нажаловался, что в Минске никто не захотел дать ему интервью. Почувствуйте же, глобалисты, отношение нормальных людей к вам и всей вашей системе. Это ты еще в глубинку не попал, а то пришлось бы 6-й флот США приближать к берегам Беларуси. Там ведь и по демократическому загривку настучать могут.

Ежели еще услышу че про батьку, кину вам гранату. Григорий Азаренок:

А теперь о будущем. Сегодня – дети, завтра – народ. И если упустить молодое поколение, отдать его в руки политических педофилов с БЧБ-флагами, то однажды мы проснемся без нашей Беларуси. Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики 2.0». Здравствуйте. Telegram, Viber, «Вконтакте», сайты знакомств, YouTube, TikTok, Facebook – наши дети сейчас фактически с рождения в огромной паутине. Они с каждым днем все больше вязнут в развлечениях и подлости. Им внушают: вы центр вселенной, вы пуп земли. Вам не нужно учиться и развиваться, вам не нужна эта страна. Это она вам все должна. А если она в эту же секунду не исполняет все ваши хотелки, то это диктатура. А вот что поют наши школьники сейчас, вот что они выкладывают в TikTok. Эти дети – не враги. Их лица мы не покажем.

Смотрите в видеоматериале. Страшно на это смотреть. Но откуда же они это взяли? Сами выстрадали? Да нет же. Из мультика анимационного. Их чувства уже формируют за них. И этот мотив в своих соцсетях повторяют тысячи школьников и школьниц. Под видом свободомыслия, отличия, борьбы с системой интернет штампует чудовищ. Големов. Абсолютно одинаковых. Одинаково мыслящих, одинаково думающих, одинаково воспринимающих мир. Но уверенных в своей уникальности, что приводит к разобщению, к одиночеству, к разочарованию в жизни в самом юном возрасте. Психологи по всему миру бьют тревогу. Помните, в прошлом году многие говорили: а почему же нашими людьми управляют через Telegram-каналы, как юнитами в игре? Почему же они на это ведутся? Почему нет никакого чувства самоконтроля, самоуважения? А разве каждый мультик, который сейчас смотрят наши дети, не учит этому? Разве не воспринимают они себя как супергероев, которые легко расправляются со своими врагами, умерщвляя их, сжигая, топя в воде? Разве не масонская культура Уолта Диснея сделала их такими? И потом выросший на этом подонок поднимает ружье и убивает офицера КГБ.

Вот типичный пример. Казалось бы, безобидный западный мультфильм «Красавица и чудовище». Маленькая девочка садится у телевизора и видит цветущую и поющую главную героиню. И 25-м кадром – уродливую, толстую женщину, больше похожую на свиноматку, а из рук у нее валятся, как оказывается, собственные дети. Все. Образ впечатался. И уже подсознательно девочка в будущем выберет панель, ночной клуб и БЧБ-митинг, а не чудесную судьбу многодетной мамы. А в современных «продуктах» и вовсе все положительные герои – монстры, ведьмы и уроды. Они благородные и красивые, в отличие от тупого большинства – обычных людей. А потом спрашиваете, откуда у змагаров пренебрежение к народному «быдлу»? Про современное половое просвещение на Западе уже и говорить противно. Мальчиков там учат целоваться с мальчиками уже в детском саду. Нормальная ориентация скоро станет там болезнью, которую будут принудительно лечить.