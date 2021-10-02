Азарёнок: перед ним сидел яркий, оригинальный, сильный славянский лидер. И ручонки мирового гегемона трусливо дрожали

Новости Беларуси. Григорий Азаренок и «Тайные пружины политики 2.0» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Григорий Азаренок и «Тайные пружины политики 2.0» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Григорий Азаренок, СТВ:
Начнем мы с позора. Позора Запада, который воплотился в одном конкретном журналисте CNN. Но что хочется отметить – какие же они трусы. Интервью этому каналу было дано с одним условием – показывать все без купюр. А выдали они только 8 минут. Жалкие и смешные трусы.
Наблюдать за поведением этого смазливого американца было забавно. Он не мог успокоиться и постоянно повторял одни и те же штампы, которые им так нравятся. Мигранты, накаченные наркотиками, и даже насилие приплел. Давайте же вспомним самую изнасилованную из всех изнасилованных.
Били конкретно в этом бусе. ОМОНовцы, десять штук, меня били. Дубинами били, оскорбляли, угрожали смертью, снимали штаны с меня. Сказали, по кругу пустят. Сказали, что [...] так, что мама родная не узнает.
Григорий Азаренок:
Журналист попал в ловушку своего собственного сознания. Эти коронованные там привыкли, что им в рот смотрят, что политики зависят от СМИ. Там фигур создают медиа. А здесь перед ним сидел живой, яркий, сильный, оригинальный, настоящий славянский лидер. И ручонки мирового гегемона трусливо дрожали.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы там разволновались, уронили приборы какие-то.
Мэтью Чанс, старший международный обозреватель телеканала CNN в России, глава корпункта:
Это очень интересно, очень интересно, спасибо.
Григорий Азаренок:
Посмотрите интервью. Наш Президент порвал пропагандиста. Американец хотел спровоцировать, а нарвался на публичную порку. И такая же публичная порка ждет весь коллективный Запад.
И еще один момент. Он нажаловался, что в Минске никто не захотел дать ему интервью. Почувствуйте же, глобалисты, отношение нормальных людей к вам и всей вашей системе. Это ты еще в глубинку не попал, а то пришлось бы 6-й флот США приближать к берегам Беларуси. Там ведь и по демократическому загривку настучать могут.
Ежели еще услышу че про батьку, кину вам гранату.
Григорий Азаренок:
А теперь о будущем. Сегодня – дети, завтра – народ. И если упустить молодое поколение, отдать его в руки политических педофилов с БЧБ-флагами, то однажды мы проснемся без нашей Беларуси.
Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики 2.0». Здравствуйте.
Telegram, Viber, «Вконтакте», сайты знакомств, YouTube, TikTok, Facebook – наши дети сейчас фактически с рождения в огромной паутине. Они с каждым днем все больше вязнут в развлечениях и подлости. Им внушают: вы центр вселенной, вы пуп земли. Вам не нужно учиться и развиваться, вам не нужна эта страна. Это она вам все должна. А если она в эту же секунду не исполняет все ваши хотелки, то это диктатура.
А вот что поют наши школьники сейчас, вот что они выкладывают в TikTok. Эти дети – не враги. Их лица мы не покажем.
Смотрите в видеоматериале.
Страшно на это смотреть. Но откуда же они это взяли? Сами выстрадали? Да нет же. Из мультика анимационного. Их чувства уже формируют за них. И этот мотив в своих соцсетях повторяют тысячи школьников и школьниц. Под видом свободомыслия, отличия, борьбы с системой интернет штампует чудовищ. Големов. Абсолютно одинаковых. Одинаково мыслящих, одинаково думающих, одинаково воспринимающих мир. Но уверенных в своей уникальности, что приводит к разобщению, к одиночеству, к разочарованию в жизни в самом юном возрасте. Психологи по всему миру бьют тревогу.
Помните, в прошлом году многие говорили: а почему же нашими людьми управляют через Telegram-каналы, как юнитами в игре? Почему же они на это ведутся? Почему нет никакого чувства самоконтроля, самоуважения? А разве каждый мультик, который сейчас смотрят наши дети, не учит этому? Разве не воспринимают они себя как супергероев, которые легко расправляются со своими врагами, умерщвляя их, сжигая, топя в воде? Разве не масонская культура Уолта Диснея сделала их такими? И потом выросший на этом подонок поднимает ружье и убивает офицера КГБ.
Вот типичный пример. Казалось бы, безобидный западный мультфильм «Красавица и чудовище». Маленькая девочка садится у телевизора и видит цветущую и поющую главную героиню. И 25-м кадром – уродливую, толстую женщину, больше похожую на свиноматку, а из рук у нее валятся, как оказывается, собственные дети. Все. Образ впечатался. И уже подсознательно девочка в будущем выберет панель, ночной клуб и БЧБ-митинг, а не чудесную судьбу многодетной мамы. А в современных «продуктах» и вовсе все положительные герои – монстры, ведьмы и уроды. Они благородные и красивые, в отличие от тупого большинства – обычных людей. А потом спрашиваете, откуда у змагаров пренебрежение к народному «быдлу»?
Про современное половое просвещение на Западе уже и говорить противно. Мальчиков там учат целоваться с мальчиками уже в детском саду. Нормальная ориентация скоро станет там болезнью, которую будут принудительно лечить.
Как же можно противостоять этому? Что мы можем сделать против многоуровневой, подлой, обладающей огромной финансовой мощью сети? Как вырвать из нее детей? Как сохранить их для родной земли? Выход один. Сделать их воинами.
Наши дети не будут мутантами, «Людьми Икс» и членистоногими пауками. Они не предадут родную землю, не уедут из «этой страны». Они будут в совершенстве владеть автоматом Калашникова, БТРом, резиновой дубинкой, словом Пушкина и Коласа. Они пополнят ряды бойцов. И дадут отпор врагу. Земле нашей тысяча лет, простоит она столько же и еще больше. Будущие поколения уже подхватывают нашу песню.
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