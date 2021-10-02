Виктор Саевич об интервью Президента CNN: «Примитивные вопросы, шаблонные»

Как отмечают аналитики, интервью получилось не просто острым и на злобу дня. Вряд ли западные журналисты последуют совету Александра Лукашенко – быть объективнее и честнее. Правда, это так и осталось за кадром. Несмотря на условие белорусского лидера, его мнение прозвучало на CNN в сокращенном формате. Всего около восьми минут в эфире вместо часового интервью. Выжимки – исключительно в стиле американского телеканала – в угоду себе.

Итоговый материал вышел коротким и совсем не похожим на интервью, скорее наспех смонтированный сюжет. Получается, главное условие, при котором состоялась беседа – выдать интервью без купюр – не выполнено. Лишь спустя пару часов телеканал на своем сайте разместил полную версию видео и текстовую расшифровку на английском языке. Такие действия уже вызвали бурю эмоций в экспертном сообществе. Вызывает возмущение и манера, с которой корреспондент брал интервью. Конечно, стиль американской школы журналистики отличается, но вопросы явно были заказные. В таком мнении сходятся эксперты и интернет-пользователи.

Виктор Саевич, магистр политических наук:

CNN – это очень могучая структура. По сути, это передовые войска, это важнее, чем ракеты, подводные лодки, самолеты. CNN ежедневно накачивает ненавистью западного слушателя, телезрителя против всех стран. Тем не менее мы видим: многие свои задачи они выполняют. Темы он поднял именно те, которыми хотел в какой-то мере дискредитировать нашего Президента и республику. Примитивные вопросы, шаблонные – потеря суверенитета. Президент в тысячный раз сказал, что республика останется независимой, суверенной. Этот американский стиль надменности тоже провалился. Президент спокойно, аккуратно давал ответы так, что поняли, что ни с нашей республикой, ни с Президентом это не пройдет. И если интервью выйдет без купюр, тогда сотни миллионов граждан США и Запада в целом увидят, насколько сильный наш руководитель, насколько четко и грамотно получены ответы на все вопросы, а это в информационной войне абсолютно не надо. Если услышать разумную, спокойную, взвешенную точку зрения Беларуси, тогда надо сворачивать все агрессивные действия. Запад перестанет быть Западом. Запад слышит только о капитуляции. Западу нужны капитулянты и те страны и люди, которые полностью поют под их дудку. С нашей республикой это не получалось и никогда не получится. Поэтому Запад принципиально слышать это не будет, будет пытаться делать все, чтобы сломать здесь ситуацию.