Лукашенко в интервью CNN: я против женщин не воюю, поэтому не хочу давать никаких характеристик

Новости Беларуси. Холодный душ для оппонентов власти и коллективного Запада. Интервью Президента Александра Лукашенко телеканалу CNN вызвало небывалый резонанс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Про персонаж в женском роде я рассуждать не собираюсь. Я против женщин не воюю. Поэтому не хочу давать никаких характеристик.

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