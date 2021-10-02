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Лукашенко в интервью CNN: я против женщин не воюю, поэтому не хочу давать никаких характеристик

02 октября 2021 17:58
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Новости Беларуси. Холодный душ для оппонентов власти и коллективного Запада. Интервью Президента Александра Лукашенко телеканалу CNN вызвало небывалый резонанс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Лукашенко в интервью CNN: я против женщин не воюю, поэтому не хочу давать никаких характеристик-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Про персонаж в женском роде я рассуждать не собираюсь. Я против женщин не воюю. Поэтому не хочу давать никаких характеристик.  

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# Интервью Александра Лукашенко # общество # Александр Лукашенко # Мэтью Чанс # Фотофакт

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