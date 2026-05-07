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В Прибалтике погасили последний Вечный огонь

07 мая 2026 10:45
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Методичное уничтожение памяти о подвиге советского солдата на Западе. В латвийском Даугавпилсе под предлогом аварии погасили последний в Прибалтике Вечный огонь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

День Победы запретили праздновать в Латвии.

В Прибалтике погасили последний Вечный огонь-2

Согласно официальной версии властей – в одном из вентилей подачи газа произошли возгорание и взрыв. Однако, по мнению активистов, такое объяснение не выдерживает критики. Ранее мэр города обещал восстановить огонь, но вместо этого газовое оборудование полностью демонтировали. Сам мемориал полиция огородила – якобы в целях безопасности и запретила проводить у него любые публичные мероприятия. Все это – лишь часть репрессий накануне праздника.

В Прибалтике сегодня под уголовную статью попадают: попытка собраться у места ранее снесенного памятника, простое поздравление ветерана в мессенджере, и даже открытка с Днем Победы в частном чате.

# Международная политика

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