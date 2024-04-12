Единый урок космонавтики провели в школах Минской области

Новости Беларуси. Учреждения образования Минской области 12 апреля присоединились к единому уроку космонавтики. Так, в мядельской гимназии педагоги предложили детям поговорить на тему «Белорусы покоряют космос», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Урок для старшеклассников состоял из нескольких частей с презентациями и викторинами. Но основной темой стал полет первой женщины-космонавта суверенной Беларуси Марины Василевской. Ребята узнали о современных технологиях в области исследования космоса и интересные факты по его освоению людьми.

Константин Смирнов, ученик гимназии Мяделя:

Насчет белорусских спутников до этого урока не знал, было довольно интересно. Я считаю эту тему актуальной, потому что наука всегда актуальна, новые знания всегда полезны. Мы найдем много способов, чтобы употребить это в будущем.

Ольга Рудак, учитель гимназии Мяделя:

На уроке обсуждались разные вопросы. Вспомнили, как начиналось покорение космоса, кто стоял у истоков покорения космоса, рассмотрели вопросы развития белорусской космонавтики, вспомнили первых космонавтов Беларуси.