Единый урок космонавтики провели в школах Минской области
Новости Беларуси. Учреждения образования Минской области 12 апреля присоединились к единому уроку космонавтики. Так, в мядельской гимназии педагоги предложили детям поговорить на тему «Белорусы покоряют космос», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Урок для старшеклассников состоял из нескольких частей с презентациями и викторинами. Но основной темой стал полет первой женщины-космонавта суверенной Беларуси Марины Василевской. Ребята узнали о современных технологиях в области исследования космоса и интересные факты по его освоению людьми.
Константин Смирнов, ученик гимназии Мяделя:
Насчет белорусских спутников до этого урока не знал, было довольно интересно. Я считаю эту тему актуальной, потому что наука всегда актуальна, новые знания всегда полезны. Мы найдем много способов, чтобы употребить это в будущем.
Ольга Рудак, учитель гимназии Мяделя:
На уроке обсуждались разные вопросы. Вспомнили, как начиналось покорение космоса, кто стоял у истоков покорения космоса, рассмотрели вопросы развития белорусской космонавтики, вспомнили первых космонавтов Беларуси.
А завершился урок дискуссией. Школьникам было предложено поразмышлять и о том, как космос изменит жизнь в будущем, какие даст возможности.