Канцлер Германии Фридрих Мерц признал провал своей политики

Самый непопулярный политик в Германии – канцлер Фридрих Мерц – публично признал провал собственного правительства. В интервью немецкому телеканалу политик заявил, что Кабинет министров не оправдывает ожидания граждан и даже те цели, которые ставил он сам перед собой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно опросу социологической службы, деятельностью Мерца недовольны 85 % жителей. Более половины сторонников его партии также не одобряют работу канцлера. Политологи связывают это с нарастающими экономическими проблемами и миграционным кризисом. Мерц занимает пост федерального канцлера ровно год, и за это время рейтинги правящей коалиции рухнули до исторического минимума. Эксперты все чаще говорят о том, что разочарование в Мерце усиливает позиции его правых оппонентов.