Минский планетарий подготовил интересную лекцию о космосе для детей и взрослых – вход свободный

Полет в космос первого в истории суверенной Беларуси космонавта. А также далекие звезды, неоткрытые планеты и новые галактики. Ко Дню космонавтики в Минском планетарии подготовили бесплатную лекцию о дальних полетах и их правовом регулировании, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В качестве спикера выступит Дарья Богдан, магистр юридических наук и основатель Школы по космическому праву. Она ответит на вопросы, как будут устроены правовые отношения на новых планетах и чем будут регулироваться межпланетные полеты.

Александр Микулич, заведующий Минским планетарием Минского государственного дворца детей и молодежи:

Мы сейчас живем в век пилотируемой космонавтики, человечество осваивает космос, все больше и больше полетов в космическое пространство. Мы мечтаем об экспансии на Марс, на Луну. И о правовом аспекте покорения космоса расскажет Дарья Богдан, магистр юридических наук.

Научно-популярная лекция будет интересна как детям, так и взрослым. Она пройдет 13 апреля. Продолжительность – 60 минут. Вход свободный, но необходима предварительная регистрация.