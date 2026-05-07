В Бресте чествуют ветеранов Великой Отечественной войны

Оркестр, цветы и слова безграничной благодарности. В Бресте чествуют ветеранов Великой Отечественной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для каждого подготовили персональную программу, создающую настоящую атмосферу праздника: чтобы глаза засияли, чтобы слезы были только от радости под мелодии, известные всем.

Легендарная композиция «День Победы» звучала у дома Петра Мироновича Светкина. Ему – 100 лет. И каждый сосед знает: здесь живет герой. На фронт он ушел 18-летним парнем. 1943 год, 203-й танковый полк прорыва, освобождал Украину. Потом – Дальний Восток. На груди – орден Отечественной войны и медали «За победу над Германией» и «За победу над Японией». Но и сегодня Петр Миронович в строю. Следит за огородом, ухаживает за садом. Во всем помогает верная спутница. Вместе они – 75 лет. Живая история любви. Живая история Победы. Накануне 9 Мая по всей Беларуси проходят встречи с ветеранами.