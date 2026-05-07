В Бресте чествуют ветеранов Великой Отечественной войны

Оркестр, цветы и слова безграничной благодарности. В Бресте чествуют ветеранов Великой Отечественной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для каждого подготовили персональную программу, создающую настоящую атмосферу праздника: чтобы глаза засияли, чтобы слезы были только от радости под мелодии, известные всем.
Легендарная композиция «День Победы» звучала у дома Петра Мироновича Светкина. Ему – 100 лет. И каждый сосед знает: здесь живет герой. На фронт он ушел 18-летним парнем. 1943 год, 203-й танковый полк прорыва, освобождал Украину. Потом – Дальний Восток.
На груди – орден Отечественной войны и медали «За победу над Германией» и «За победу над Японией». Но и сегодня Петр Миронович в строю. Следит за огородом, ухаживает за садом. Во всем помогает верная спутница. Вместе они – 75 лет. Живая история любви. Живая история Победы.
Накануне 9 Мая по всей Беларуси проходят встречи с ветеранами.
Петр Светкин, ветеран Великой Отечественной войны:
Эмоции переполняют. Никогда я не думал, что вот такая будет встреча этого праздника нашего. Когда День Победы был, кричали мы три дня, кричали, стреляли «Ура! Ура! Ура!».
Ева Гордеевская, учащаяся гимназии № 3 Бреста имени В.Н. Веремеюк:
Очень приятно, что есть такой человек, что он еще живет. И спасибо ему большое за то, что мы сейчас живем, за то, что у нас есть жизнь, счастье, детство.
В Брестской области не забыты все 60 ныне живущих ветеранов Великой Отечественной. Каждому оказывают всяческую помощь: от материальной до самой простой – по хозяйству, если нужно.