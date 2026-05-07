Что остается за кадром съемок «Нового утра»? Показываем то, чего не увидите по телевизору
Раннее утро, но в этом здании день уже давно начался. Именно здесь находятся студии телекомпании «Столичное телевидение», в одной из которых записывают «Новое утро». Задействованы десятки человек, камеры, микрофоны. Отвечает за весь процесс редактор. Этот человек – главный на площадке.
– Анна, с чего начинается программа?
Анна Меркушевич, корреспондент:
Ни дня без сюрпризов. Давайте покажу все вам и расскажу.
Начнем, пожалуй, наше знакомство с закулисьем с режиссерской аппаратной. Пока режиссер переключает камеры, редактор следит за процессом записи.
Анна Меркушевич:
Сегодня у нас женская команда. Маша, наш режиссер. За что ты любишь свою профессию?
Мария Киросирова, режиссер ЗАО «Столичное телевидение»:
За все – за общение с классными людьми, за возможность работать на классных программах с суперской аппаратурой. Все классно. Сплошной позитив. Я даже мужа здесь нашла.
Анна Меркушевич:
Открою вам секрет: ведущие подсматривают текст суфлера. Управляет суфлером ассистент режиссера. Полина, сложно управлять?
Полина Масель, ассистент режиссера ЗАО «Столичное телевидение»:
Конечно, сложно. Если бы не я, текста бы не было, ведущие бы молчали.
Анна Меркушевич:
Ведущие практически готовы, петлички повешены, идем в студию и мы. Пока настраивают звук, свет и камеры, пообщаемся с операторами. Их здесь немало. Кстати, всегда хотела спросить у Олега, как он управляет этой камерой, этой огромной махиной, бандурой. Олег, как ты ее приручил?
Олег Никитин, оператор ЗАО «Столичное телевидение»:
Приручаем так мы ее.
Олег Никитин:
В левой руке у меня джойстик – это, сейчас будет видно, выдвигается стрела. Регулируем скорость этим джойстиком, смотришь по длине и останавливаешься этим джойстиком. Есть еще оператор, который работает джойстиком, который управляет самой головой камеры. Это работа 50 на 50. Здесь я должен смотреть четыре позиции – когда лечу на ведущих, два монитора, смотрю за скоростью, за вылетом стрелы. Тут тоже много нюансов.
Подробности в видео.