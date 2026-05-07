«Нiколi не забудзем» и «Детская война» – о литературных проектах рассказала Татьяна Дашкевич

Сегодня у нас в гостях человек, чье творчество и подвижничество позволяют нам слышать живое эхо прошлого. Лауреат премии «Прохоровское поле», автор уникального проекта «Детская война». В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Татьяна Дашкевич, поэт, прозаик, член Союза писателей Беларуси и России. Ольга Бурлакова, ведущая:

Хочется вас поблагодарить за вашу работу. За тот кропотливый труд, который отразился в книге «Нiколi не забудзем» и в том проекте с таким названием просто душераздирающим – «Детская война». Как появился этот проект, где вы решили собрать истории людей, которые в детском возрасте, в юном возрасте переживали эти ужасы Великой Отечественной войны?

Татьяна Дашкевич, поэт, прозаик, член Союза писателей Беларуси и России:

Это действительно душераздирающая тема, к которой я пришла не сразу. Я по первому призванию поэт. Я поступила в Литературный институт в 19 лет. Моим мастером был Лев Ошанин, автор песен, которые на войне были важны очень. Они поддерживали дух. «Эх, дороги» его песня. «Ехал я из Берлина» – песня, написанная в первые дни войны буквально. Когда мне исполнилось 40 лет, я вдруг вспомнила и поняла, зачем мне мой папа рассказывал в детстве вместо сказочек истории о войне. Мой папа жил в Могилевской области, в деревне Волосовичи под оккупацией. Он человек такого легкого, веселого нрава. Его истории были совершенно нестрашными, а даже очень увлекательными. Он очень хорошо помнит начало войны. Вообще все дети войны, с которыми мне потом доводилось общаться, помнят очень хорошо первый день и последний день войны. Мой папа рассказывал мне эти истории. В 40 лет я поняла, зачем это было мне нужно, потому что захотела их написать. У меня было как озарение. Я писатель, что хожу вокруг да около? Какие-то стихи пишу, рассказы. Есть главное. На тот момент у меня было уже около 20, наверное, написано детских книг. Тогда у меня появилось большое желание сделать для детей что-то важное. Вообще как-то поблагодарить детей за то, что они меня сделали детским писателем. Именно тех детей, у которых не было детства. Подарить им это детство. Илья Нечаев, ведущий:

Давайте поговорим об этой книге «Нiколi не забудзем». Из каких частей она состоит, когда она родилась и когда была выпущена?

Татьяна Дашкевич:

Для меня книга «Нiколi не забудзем» – это, наверное, подарок, к чему я шла и не думала, что дойду. Потому что, когда занимаешься таким проектом, не думаешь о каких-то наградах, о деньгах, о том, что из этого выльется. Просто делаешь и все, как копаешь колодец, а получится или нет, не знаешь. В 2024 году мне предложил главный редактор, директор издательства «Мастацкая лiтаратура» стать составителем книги «Нiколi не забудзем». Эта книга – я ее знаю с самого детства. Я помню, когда пришла в библиотеку школьную маленькой девочкой. Любила читать, попросила библиотекаря предложить мне что-то интересное. Она мне подала эту книгу. Это было действительно увлекательнейшее чтение. Впервые книга вышла в 1948 году. Она состояла из рассказов детей. На белорусском языке вышла книга. Потом она выходила в «Детгизе» на русском языке в Москве из рассказов детей, переживших войну. Это был такой уникальнейший проект. Вообще эта книга, написанная детьми, уникальна. Я думаю, что это была первая в мире книга, написанная детьми.