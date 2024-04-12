Красноармеец не дожил до Победы всего 4 дня! Он оставил после себя трогательные письма

Новости Беларуси. Уникальные фронтовые письма хранятся в музеях Минской области. Это солдатские треугольники, почтовые карточки, открытки. Ежегодно фонды пополняются. Так, недавно музей Горковской средней школы Стародорожского района представил письма красноармейца Константина Филипповича Турова, не дожившего до Победы всего четыре дня. Треуголки передала внучка Жанна Немкович, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Трогательные строчки фронтового письма красноармейца Константина Филипповича Турова задевают за живое своей искренностью, простотой и нежностью к семье, которая была ему так дорога. Он ушел на фронт, а на Родине его остались ждать жена и двое детей.

Дарья Авсюк, корреспондент: «Дорогая жена, в скором будущем увидимся, если будем живы. Писал твой верный муж Туров К.Ф». 15 апреля 1945 года эта весточка полетела из Берлина в деревню Новоселки, далеко за тысячи километров.

«Хочу сообщить, что твои письма получил, за которые крепко целую, а то думал, что вас нет в живых». Увидеть свою семью и поделиться радостью Победы Константину Турову было не суждено.

Дарья Авсюк:

30 мая того же года семье пришло еще одно письмо. «Ваш муж, находясь на фронте, был ранен и умер от ран 5 мая». И радость сменилась на горе и слезы. Ведь до Победы оставалось всего 4 дня.

Всего пару дней не дожил солдат до самого счастливого дня 1945 года и навсегда остался на чужбине. Отстаивая честь Родины, он не забывал и о семье. На простом тетрадном листке аккуратно выведены строчки, где Константин расспрашивает, подрос ли сын и как его здоровье. А после войны как память остались лишь похоронка, фотография и письма, которым уже 80 лет.