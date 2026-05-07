Давайте будем на одной классной волне! Замгендиректора СТВ поздравил коллег с профессиональным праздником

7 мая – профессиональный праздник работников радио, телевидения и связи. В студии – человек, который знает о работе телевидения все, от кнопки «Пуск» до финальных титров. Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение» Олег Шапель.

Олег Шапель, заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»:

Мне кажется, телевидение – это такая сфера, где мы учимся даже сегодня, несмотря на то, что у нас багаж невероятный – 5, 10, 15, 20 лет. Ольга Бурлакова, ведущая:

Нам действительно есть чем гордиться. Телеканалы СТВ и РТР-Беларусь – это большая часть информационной жизни Беларуси. Олег Шапель:

Я в первую очередь хочу отметить людей. Это невероятные люди, которые с утра приходят на работу и по 12 часов работают, улетают в командировки рано утром, возвращаются поздно вечером. О команде СТВ! Кто сегодня работает на телевидении?

Ольга Бурлакова:

Работа на телевидении престижна, как всегда. Сейчас мы испытываем новый взлет. Желающих работать на телевидении очень много. Расскажите о кадровой политике нашего телеканала. Кто приходит к нам работать? Олег Шапель:

Прошло огромное количество времени. Средства массовой информации стали разнообразнее. Пришли на смену телефоны. Все очень быстро меняется, стремительно. Но, несмотря на это, люди идут и им интересна эта профессия. Приоткрою маленькую завесу. У нас на сегодня уже как минимум 10 людей со всей страны, молодых ребят, которые закончили 11 класс, уже стучатся нам в дверь и пишут: возьмите нас на целевое распределение. Кроме того, что у нас в Беларуси одна из сильнейших региональных корр-сетей, они работают в невероятном темпе, держат руку на пульсе, снимают прекрасные региональные сюжеты, в Москве прекрасные Ольга Наумова с Николаем Ковалевым, который пару дней назад вернулся из Башкортостана, до этого были в Казани. Популярны ли печатные издания в век цифровизации? Мнение заместителя главреда газеты «СБ. Беларусь сегодня» – читайте здесь. Цифры растут, и люди смотрят – о работе на интернет-платформах после блокировки YouTube-каналов СТВ Ольга Бурлакова:

Недавно произошла негативная ситуация, эта новость облетела весь мир, что YouTube заблокировал наш прекрасный канал СТВ, потом еще и CTV PLUS заблокировал.

Олег Шапель:

Прекрасно понимали, что это может случиться, поэтому ВК Видео, TikTok, Telegram-каналы, другие площадки. Мы развиваемся, набираем аудиторию. Цифры пока говорить не буду, но они тоже есть. И они растут, и люди смотрят. Была аудитория более 1 миллиарда 700 миллионов просмотров за 2025 год. Вы представляете? Номер один в Республике Беларусь. Мы опережали коллег, какие-то редакции можно было скомпоновать, и мы все равно были бы выше этих цифр. У людей был запрос на эту информацию. Мы просто продолжим работать дальше, как и работали. Что каналы СТВ и РТР-Беларусь готовят к новому телесезону?

Ольга Бурлакова:

Впереди новый сезон телеканалов СТВ, РТР-Беларусь. Что будет? Олег Шапель:

Будем выносить новые рубрики, от каких-то будем отказываться, будем набирать новых ребят. У нас уже есть дополнительный международный блок. Программа «Акценты» у нас просто зашкаливает с цифрами. Самые разные люди, самые разные темы. Специалисты разных возрастов. Накануне было совещание у генерального директора, он озвучил еще одну идею. Это будет очень громко, музыкально, ярко! Ольга Бурлакова:

Совсем скоро состоится премьера юмористического шоу на телеканале СТВ. Все подробные анонсы будут немножко позже. Но это ярчайшее, потрясающее шоу. Я присутствовала на съемках. Это нужно было и нашему телеканалу, и стране, и зрителям. И очень радостно, что у нас появляются такие новые проекты. Поздравление с Днем работников радио, телевидения и связи