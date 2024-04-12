Лукашенко ответил на вопрос о вступлении Беларуси в войну: такой необходимости нет и не будет!

Международный день космонавтики отмечают 12 апреля в мире. По праву космической державой называет себя и Беларусь. В отрасли наша страна сделала большие и важные шаги. От выхода в 2012 году первого белорусского спутника на орбиту до первого полета космонавта суверенной Беларуси на МКС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А вот вопросы экономического характера наконец не требуют надзора со стороны президентов. Правительства двух стран в состоянии самостоятельно с ними разобраться. Через несколько дней запланирована встреча премьеров. На этой ноте Александр Лукашенко уж было решил пойти к заждавшемуся коллеге и гостям, но прозвучал вопрос, ответ на который знают белорусы, но, по-видимому, все никак не услышат отдельные патриотические силы союзника, ратующие за разрушить до основания. Но чтобы что?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Такой необходимости нет, и не будет такой необходимости. Призывы «Беларусь в войну в Украине!» – это в пользу НАТО. Это они хотят и делают все, чтобы нас втянуть в войну с Украиной. Что произойдет? Вы знаете, тысячу километров фронт в Украине сейчас. Думаете, просто? Не просто. 1 500 примерно километров граница у нас с Украиной. Добавьте 1 500. И на прибалтийском, польском направлении еще 1 500 – 3 000 километров. Нам с вами придется этот фронт закрыть, если мы вступим в войну. Мы сможем это сделать? Не сможем. Это я вам говорю, не сможем. Мы хотим себе проблем? Не хотим.

В общем-то, ничего нового в ответе Александра Лукашенко для тех, кто следит за повесткой. Подробно почти этими же словами буквально месяц назад глава государства раскладывал ситуацию во время единого дня голосования. С тех пор со своих стоп-линий мы не сошли ни на миллиметр. В вопросах избегания войны и сохранения мира Александр Лукашенко очень последователен.

Лукашенко: ни я, ни Путин не хотим, чтобы страдал братский нам украинский народ.

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