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В США молодой человек устроил стрельбу на вечеринке – есть погибшие

07 мая 2026 08:37
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В американском штате Оклахома молодой человек устроил стрельбу на вечеринке, в результате чего погибла 18-летняя девушка, 22 человека получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди пострадавших как минимум шесть несовершеннолетних.

Конфликт начался с ссоры двух женщин и мгновенно перерос в бойню. На месте происшествия было произведено множество выстрелов. Стрелок добровольно сдался полицейским. По данным правоохранителей, ему будет предъявлено обвинение в тяжком убийстве. Следствие не исключает, что у нападавшего был как минимум один сообщник.

# Международная политика # Стрельба в США

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