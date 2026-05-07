В США молодой человек устроил стрельбу на вечеринке – есть погибшие

В американском штате Оклахома молодой человек устроил стрельбу на вечеринке, в результате чего погибла 18-летняя девушка, 22 человека получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди пострадавших как минимум шесть несовершеннолетних.

Конфликт начался с ссоры двух женщин и мгновенно перерос в бойню. На месте происшествия было произведено множество выстрелов. Стрелок добровольно сдался полицейским. По данным правоохранителей, ему будет предъявлено обвинение в тяжком убийстве. Следствие не исключает, что у нападавшего был как минимум один сообщник.