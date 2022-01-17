Лукашенко о совместных учениях с Россией: дату определяйте, чтобы нас не упрекали, что мы с бухты-барахты войска стянули

Новости Беларуси. Президент утвердил замысел совместного оперативного белорусско-российского учения «Союзная решимость – 2022». 17 января его представили главе государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко отметил, что еще в декабре 2021 года с учетом непростой обстановки у наших рубежей с президентом России договорились о проведении маневров. Сейчас ситуация не стала проще. По последним данным, в Польше и Прибалтике, то есть у наших границ, сосредоточено около 30 тысяч военных. Кроме того, Варшава попросила НАТО развернуть в регионе многоэшелонированную систему тылового обеспечения. Неспокойно и на южном фланге. Лукашенко о военных США в Польше: вы за тридевять земель сюда приперлись, что вы здесь делать будете? – читайте здесь.

Юлия Алексеюк, СТВ:

Приграничную спецоперацию «Полесье» Украина начала еще в конце ноября 2021 года. Предлогом для проведения стали якобы опасения, что в «процветающую страну», как и в Европу, сильно захотят мигранты. Но жизнь в соседнем государстве не самая завидная. Тем не менее украинцы подстраховываются. Спецоперацию проводят в пределах нескольких областей, для патрулирования и мониторинга границы задействованы беспилотники, технические средства наблюдения и авиация. Не так давно во время учений украинские пилоты, управлявшие военным вертолетом, нарушили границу с Беларусью. Ми-8 на высоте около 100 метров пересек государственную границу и залетел на расстояние до километра на нашу территорию (подробнее здесь).

Юлия Алексеюк:

Что до ситуации с нашей западной соседкой, то задачей польских военных у белорусской границы могут быть только провокации. Используя сомнительные предлоги о якобы существующей военной угрозе и миграционном кризисе, обратились к НАТО за тыловым обеспечением. Подобные призывы о помощи не что иное, как заблаговременная подготовка к развертыванию более масштабных действий. Вопрос – только каких? Американцев же долго приглашать не надо. Комментариев и вовсе ждать не стоит. Зато сами США требуют от Казахстана объяснить недавнее обращение за помощью к ОДКБ. Замначальника Генштаба о наращивании сил НАТО: «Это вызывает опасения и требует от нас объективной ответной реакции» – читайте здесь.

Наш ответ на наращивание военных сил у белорусских границ – внезапная проверка сил и средств реагирования Союзного государства. Ее завершающим этапом станет учение «Союзная решимость – 2022». Его начало запланировано на февраль.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В свое время было поручено министру обороны Беларуси в контакте с министром обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу проработать замысел этого учения, прикинуть примерно численность войск и вооружений, которые мы отмобилизуем в Беларуси. И какие Вооруженные Силы, части будут подключены из Российской Федерации. Мы планировали учения начать в феврале. Точную дату определяйте.