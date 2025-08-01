Зерновые и зернобобовые в Центральном регионе убраны на площади более 83 тыс. гектаров

Зерновые и зернобобовые культуры в Центральном регионе убраны на площади более 83 тысяч гектаров. Средняя урожайность превышает прошлогоднюю – почти 49,5 центнера с гектара, рассказали в программе «Минщина» на СТВ.

В Молодечненском районе намолот составляет свыше 13 тысяч тонн. На результат трудятся все хозяйства. В сельхозпредприятии «Селевцы» общая площадь зерновых составляет 2,5 тысячи гектаров. Убрано уже 14 %. На полях работают восемь экипажей. Весь собранный урожай отправляется на двух зерносушильных комплекса.

Дмитрий Кулик, директор сельхозпредприятия «Селевцы»:

Зерновые в этом году неплохие, убрана вся площадь озимого ячменя, урожайность составила 40 центнеров. Ячмень начали убирать яровой, урожайность тоже неплохая, около 45 центнеров. Мы надеемся собрать достойный урожай, закрыть потребности хозяйства, закрыть госзаказ, по которому мы взяли на себя обязательство.

Параллельно в сельхозпредприятии «Селевцы» ведут заготовку травянистых кормов. В закрома уже заложено 15 единиц на одну условную голову. Также идет подготовка почвы под озимый рапс, а это порядка 300 гектаров.